新北今再增登革熱2例 中和新店3處環山步道封山1個月

新北市今新增2例本土登革熱，潛伏期間曾有中和三介廟、新店區天山公園活動史，目前已累計5例。為防堵疫情擴散，新北衛生局管制中和區景新公園、三介廟至新店天山公園的環山步道一個月，民眾若擅闖可依法處6萬至30萬元罰鍰。

新北市今新增2例本土登革熱，為新店區72歲女及中和區25歲男，潛伏期間曾有中和區三介廟及新店區天山公園活動史，發病日介於9月20日至9月21日，目前1位住院治療中病況穩定，1例已康復，目前匡列5名接觸者皆無症狀。

新北衛生局說，截至9月23日新北累計5例，於潛伏期間皆有三介廟、天山公園活動史，該區域為環山步道，研判為高風險場域。為防堵疫情擴散，新北市長侯友宜今指示，將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道管制，並請員警加強巡邏，如發現民眾擅闖，將依傳染病防治法處6萬至30萬元罰鍰。

新北副市長劉和然今上午帶隊，對三介廟、天山公園孳生源清除與容器減量，動員環保、衛生、民政、農業、新店區、中和區共75人，資收車8輛、抓斗車1輛、其他車輛8輛，清除270個儲水容器及1.5噸廢棄物。