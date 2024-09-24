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李洋：退役生活重心在教學 笑談「想約王齊麟卻約不到」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，羽球雙打金牌李洋(左)等人分享比賽經歷。對此李洋透露近期的退役生活，表示相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。記者周嘉茹／攝影
2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，羽球雙打金牌李洋(左)等人分享比賽經歷。對此李洋透露近期的退役生活，表示相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。記者周嘉茹／攝影

2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，邀請在巴黎奧運出戰的中華隊優秀校友，包括羽球雙打金牌李洋等人分享比賽經歷。對此，李洋透露，近期的退役生活相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。

結合國際奧林匹克委員會全球化教育與國體精神薪火傳承，國體大今辦理「2024國體大奧運日」，以「為奧運英雄喝采」為主題，邀請羽球選手李洋、拳擊選手吳詩儀、田徑選手彭名揚、張博雅、帕奧羽球選手方振宇、舉重選手方宛靈、射擊選手劉恆妤及運保系校友李祈徳、盧純玉防護員等人分享經歷。

李洋透露近期的退役生活相當充實，昨天剛參加完第三次行政院暨體育及運動發展部的籌備小組會議，學習到很多不同領域的意見，近期都在努力充實自己教育方面的知識，至於體能方面還是有持續保持，笑說沒有像運動員時期這麼要求，「如果還這麼要求就不用退役了」。

至於年底將再和體搭檔王齊麟出賽年終賽，李洋則說，王齊麟近6周都在比賽「想約也約不到」，將等對方回來找時間一起練習，目前生活主軸9成9都在教學，最主要還是希望將國家羽球隊的成績越來越提升。

至於身為老師的李洋，他自稱現在已經成為幕後「我就是個『辯士』」，大讚學生都很不錯，希望和學生在學校中互相配合，如果學生能好好釐清邏輯讓他認同，代表理論合理，期許以自身經驗分享給學生，至於吸收多少就是學生的能力，希望未來能以幫忙者的身分幫助、鼓勵學生。

2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，羽球雙打金牌李洋等人分享比賽經歷。對此李洋透露近期的退役生活，表示相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。記者周嘉茹／攝影
2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，羽球雙打金牌李洋等人分享比賽經歷。對此李洋透露近期的退役生活，表示相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。記者周嘉茹／攝影
2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，羽球雙打金牌李洋等人分享比賽經歷。對此李洋透露近期的退役生活，表示相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。記者周嘉茹／攝影
2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今舉辦「2024國體大奧運日」，羽球雙打金牌李洋等人分享比賽經歷。對此李洋透露近期的退役生活，表示相當充實，除了準備接下來年終賽，更將重心放在教學。記者周嘉茹／攝影

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