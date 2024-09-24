影／新北市國際採購招商 侯友宜力推大利多
新北市政府今天在台北新板希爾頓舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，現場提供包括新北市政府招商案、台灣港務股份有限公司之公有土地案等共計釋出約40公頃土地，另也攜手新北市工業區立體化方案及招商一條龍服務廠商共同推出廠辦空間，期透過公、私協力整合產業用地，協助企業快速找到所需產業用地，以推升產業動能，助力企業投資新北。
代表致詞的新北市長侯友宜表示，新北市位居全台重要經貿地位，轄內公司、商業及工廠家數超過三十萬家，更是台灣許多跨國企業與國際機構的重要戰略夥伴。
近年來國際大廠如ASML、GOOGLE及三井等紛紛落腳新北，除擴大產業群聚效益，也帶動新北市整體經濟發展，自108年新北招商一條龍成立後，至今已成功落實投資284件，帶動5,620億元投資額與9.9萬個就業機會，成績有目共睹。侯友宜強調，市府團隊會持續以「利民」、「便民」與「愛民」為核心，提供企業安商永續的投資環境，為產業扎根新北持續發展。
為協助本土業者拓展海外市場，新北市經發局表示，此次在「國際採購商洽會」專區活動邀請來自14個國家、37家國際買主參與，並針對「5G/AI」、「電動車與智慧車聯」、「智慧製造」、「綠色能源」及「智慧長照與醫療」等近年熱門領域產業，安排買家與國內業者進行一對一商洽媒合，以實體或視訊方式進行商洽媒合，引領新北企業邁向全球市場。另外也與中華民國對外貿易發展協會等單位合作，在活動現場提供最新國內外展會資訊，讓參與廠商掌握世界產經趨勢與脈動，爭取更多曝光及發展機會。
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