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東吳大學前逢雨必淹惹怨 往內湖、陽明山只能繞路

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市士林區至善路一段、東吳大學前方的道路，每逢大雨必定淹水。圖／北市議員林延鳳提供
台北市士林區至善路一段、東吳大學前方的道路，每逢大雨必定淹水。圖／北市議員林延鳳提供

受到低氣壓影響，全台連日大雨，台北市多處出現積、淹水，如東吳大學前至善路一段每逢大雨必淹水，公車經過只剩半個輪胎，大湖公園旁的大湖隧道前方也是淹水熱點，這次大雨就淹水約70公分高，汽、機車行經都相當危險。居民就說，至善路是往內湖、陽明山的必經道路，只要下雨就只能繞路，非常麻煩。

台北市連續幾天降雨，從早到晚都沒停過，較低窪、接近山區或河岸旁的地區就時常淹水。士林區福林里長江美珠說，捷運士林站周邊過去一下大雨就會成為「水鄉澤國」，很像是小河流，最近幾次大雨反而不太會淹。

不過東吳大學前方的至善路一段就完全相反，水淹到公車半個輪胎高。江美珠指出，東吳大學前面以前不會淹水，但最近幾年只要下大雨就會淹水，可能是山上的水流到馬路上，造成居民困擾，而且又是前往內湖、陽明山的必經之路，影響車輛進出；住在附近的陳先生說，前幾天要開車到內湖，結果因為淹水，只能繞路前往。

內湖區的大湖公園也發生淹水。秀湖里長謝明毅表示，其實大湖公園算滯洪池，每次大雨、豪雨都能發揮調節作用，淹到草皮、階梯都算正常，但如果淹到游泳池就很糟糕了，不過市府會監控水情、怪手待命。

謝明毅說，比較危險的地方是康湖路上大湖隧道前，隧道上方就是座山，山上的雨水大量往下方流，箱涵內的水滿出來就會淹到隧道前方，大概會有60、70公分那麼高，低底盤的車輛如果硬要開過去，就會拋錨在路上，必須要避開走外圍道路。

而信義區吳興國小周遭，上次颱風就四處淹水引發民怨，但這次並沒有淹水。三張里長李伯壽表示，過去幾天附近都沒有淹水，上次淹水是因為附近的東大排與西大排正在施工，排水設施沒有發揮作用，山上的水就全部往馬路上流去。

內湖 東吳大學 淹水

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