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新北山藥採收季到 限量一日遊名額享半價優惠
新北健康三寶之一的山藥採收季節即至，雙溪區公所今舉辦山藥上市記者會，推廣山藥料理及東北角低碳之旅，另也有飯店推出山藥、貢寮鮑系列桌菜與秋季單點菜色，並串聯三貂嶺生態友善隧道打造低碳之旅，邀請民眾於秋冬前往山藥產地走訪。
新北山藥是種植的「基隆原生種」山藥，質地細膩，入口即化，兼具滑潤與軟Q的特性，富含膳食纖維和優質植物性蛋白，不僅易於消化吸收，還能帶來持久的飽足感，適合各年齡層的人群食用。
雙溪區公所區長林銚傑表示，10月5日至10月26日期間，將辦理「新北山藥-海陸珍寶嘉年華」一日遊小旅行，串連青春山海線景點-三貂嶺生態友善隧道，並結合知名鐵道景點，如雙溪老街、舊草嶺隧道等。
民眾可親手挖掘山藥，漫步山藥田園風光，並參與福隆國際沙雕藝術季，享受蔚藍海岸、金黃沙灘與五星級海陸珍寶宴。此次一日遊小旅行共10梯次，每人特價990元，25日早上10點開放網路報名。
瑞芳地區農會理事長林光明表示，10月26日將在雙溪舉辦產地展售會，現場銷售生鮮新北山藥及農特產品，現場於稼日蒔光按讚、追蹤即可獲得限量1千份的100元山藥折價券，可抵用現場消費。
新北市農業局表示，福容大飯店福隆店自10月1日至11月30日止，於田園西餐廳推出新北山藥系列桌菜，包含椒鹽山藥鹹酥蝦、蜜果山藥五行蔬等多道料理，並於福粵樓推出山藥胡椒鮑魚豬肚雞。台北凱達大飯店，自9月24日起至11月24日推出香酥、嗆辣的暖胃山藥料理，包含香蔥藤椒山藥、軟炸山藥小金磚等5道山藥風味菜餚。
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