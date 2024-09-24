「心中山」吸客北捷運量增8% 蔣萬安裁示紅線3段打造綠廊帶

北捷中山站因年輕正妹多，被網譽為「最香」捷運站，近年已成外國觀光客到訪的人氣商圈，為延伸中山站人潮、打造淡水線成為「綠廊帶」景點，蔣萬安今市政會議裁示推動淡信線亮點計畫。先期心中山的改造成果效益，帶動中山站運量成長8%。

蔣萬安今天上午市政會議聽取北捷公司專案報告，目前捷運公司正推動「捷運沿線亮點計畫策略」，淡信線規畫分三段：地下段(北車-民權西路) 主要位於市中心，周圍皆為高密度商業區,此段線形公園寬約為13公尺為都市空間下十分難得的連續綠地，定位為潮台北區段。

高架段(圓山-北投) 高架段沿線山水資源豐富，沿途行經外雙溪/磺溪/磺港溪3水系且面對山景。線形公園寬度約30至40公尺空間感開闊，定位為健康樂活區段。

平面段(復興崗-淡水) 此段是親山、親水的景色。沿線綠廊雖腹地狹窄，定位為青山綠水區段盤點沿線適合發展之潛力區段為核心，進行亮點規畫，以帶動周邊整體發展

蔣萬安今天聽取報告後指示捷運公司，持續盤點並發掘適合發展的潛力站點或商圈，推動沿線亮點。其中「心中山」南段改造，即將於2025年完工開放，請捷運公司與產業局、觀傳局，提前規劃相關亮點活動，帶動現有中山商圈人潮再往台北車站擴大延伸。

至於先期改造成果，包含結合中山地下書街、爵士廣場及中山雙連站間綠帶進行改造完工的「心中山」，將藝術、商業、文創、公益的新元素帶進心中山街區形成多元商圈與觀光熱點，評估效益有帶動中山站運量8%成長。

由於今年7月1日蔣萬安已在內部會議指示推動「淡水線綠色廊帶願景推動策略」，並請捷運公司研議捷運不同站體的特色、地方需求及潛力發展項目，找出適合發展的潛力站體及商圈，整體思考綠色願景推動計畫亮點、找出優勢開發項目、排定期程分階段辦理。

目前階段性成果，包含雙連站至民權西路站線形公園、及雙連站至民權西路站線形公園改造，北捷已於2022年完成；圓山至民族西路線形公園改造由工務局、公園處負責也於2022年完成；至於劍潭至士林線形公園改造也於去年完成；；磺港溪(奇岩抽水站至西安橋段)再造計畫、石牌至奇岩線形公園優化今年將完成。