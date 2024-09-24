新北推估有5萬失智長者 侯友宜宣布3000處守護站啟動

新北約有75萬位長者，以8％推估約有5萬人失智，衛生局現已掌握近4萬人。為推動失智友善城市計畫，新北市長侯友宜說，在新北設立3000處失智守護站，涵蓋超商、藥局、超市、診所及銀行等地，為失智長者及家庭提供協助。

侯友宜今致詞說，新北市人口約404.5萬，加上常聚的人口近420萬，其中約有75萬人長者，以8％推估約有5萬失智長者，而市府透過2025失智友善777政策，掌握近4萬人。侯認為，平時熱心助人、身體硬朗的長者突然不出門，講話變的語焉不詳，是全民需要關注議題，因此市府要組成守護站，給予給更多關心包容。

衛生局指出，新北市的3000處失智守護站遍佈各區，涵蓋便利商店、藥局、超市、診所及銀行等民眾日常活動的地點，工作人員都會接受失智症相關培訓，當發現疑似迷路失智症患者時，守護站將能提供必要的協助，包含安撫、引導，並與患者家屬或警察單位聯繫，協助患者安全返家。