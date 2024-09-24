五股坑溪冒泡沫水 新北環保局「科學烽火台」科技溯源逮廠房
新北環保局22日下午接獲民眾通報，指五股坑溪出現泡沫水，環保局派員循線稽查，透過全河段監視系統「科學烽火台」鎖定汙染源頭，23日發現一清潔劑廠房，因其清洗化學原料桶廢水含有皂洗劑，由廠內排水系統，未經妥善處理直接排放至五股坑溪，依違反水汙法逕行告發，最高300萬以下罰鍰。
環保局接表示，接獲通報當天適逢豪雨，溪水湍急且水色偏黃混濁，經現場檢測水樣後，各項汙染指標皆無異常反應，後調閱「科學烽火台」監視器畫面，發現御史路於當天14時許有泡沫出現，稽查人員為鎖定汙染源逐一排查周邊工廠。
23日環保局稽查人員再次前往五股區御史路展開全面稽查，下午又接獲通報五福橋發生泡沫水汙染，環保局根據監視器畫面鎖定冷水坑橋周遭，在上游處發現泡沫痕跡，經溯源查獲力興國際股份有限公司，因清洗化學原料桶廢水含有皂洗劑，經由廠內排水系統，未經妥善處理直接排放至五股坑溪，現場投示蹤劑，確認廢水確實經由該廠排入溪流。
業者雖稱廠房僅作倉庫及清潔劑化學品分裝使用，非經常性清洗行為，查該事業水量雖未達水汙染防治法事業分類列管定義，但汙水排放行為已觸犯環保法令。
環保局說，五股坑溪流域為環保局重點巡查區域，已建立烽火台監視器系統掌握現況，未來將持續針對可能的汙染源巡查，呼籲企業遵守環保法規，切勿有非法排放行為。民眾若發現有汙染情事，除分享至社群媒體外，可撥打1999市政服務專線報案，以利稽查人員第一時間掌握汙染情事，迅速查獲汙染源。
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