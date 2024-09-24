影／新北市設立3千處失智守護站 侯友宜：繼續努力

為積極因應逐年攀升的失智症人口需求，新北市政府全面推動「失智友善城市」計畫，並宣布在全市設立3千處失智守護站，提供失智症患者及其家庭即時的協助與支持，創造一個更具包容性的社區環境。新北市政府上午舉行「新北友善向前行 3千失智守護站全國第一」記者會，活動啟動儀式由新北市長侯友宜主持。

新北市的3千處失智守護站遍布各區，涵蓋百工百業包括便利商店、藥局、超市、診所及銀行等民眾日常活動的地點。工作人員都會接受失智症相關知識的培訓，當發現疑似迷路的失智症患者時，守護站將能提供必要的協助，包含安撫、引導，並與患者家屬或警察單位聯繫，協助患者安全返家。新北市長侯友宜在致詞時表示，目前已經成立3千個守護站，尤其面對很多的長輩在生理與心理上的需求外，來包容、關懷照顧者的身心靈需求，所以新北市在3千個守護站裡面，會不斷的擴大與成長，讓站內的每個工作人員在第一時間內可以判斷長者是否有失智的狀況，隨時安全的送長者回家這是我們的目標，3千個守護站還是不足夠的，會繼續努力下去，希望新北市永遠是個有愛心、有包容、不遺忘的友善好城市。 「新北友善向前行 3千失智守護站全國第一」記者會上午舉行，新北市長侯友宜（前排中）與衛生局長陳潤秋（前排右二）在啟動儀式後，與各區區長等代表合影留念。記者陳正興／攝影 「新北友善向前行 3千失智守護站全國第一」記者會上午舉行，新北市長侯友宜（前排左四）在啟動儀式後，與企業代表、各區區長等合影留念。記者陳正興／攝影