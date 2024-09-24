新店陽光運動公園足球場晚間也能踢 夜間照明設備完工啟用

新北新店陽光運動公園近年增設當地首座十一人制戶外足球場，但卻始終沒有夜間照明設備。新北市議員陳儀君表示，增設球場後就持續關注相關需求，爭取夜間照明設備，盼鼓勵更多人參與體育活動；新北高灘處回應，近期已增加照明設備並啟用，方便民眾晚間運動。

新店陽光運動園區占地約20公頃，區內設有直排輪競速場、四百公尺跑道、沙灘排球場、陽光遊戲場，亦有行車道、陽光橋等，設施完善，交通也方便，近年再增當地首座十一人制戶外足球場，不過卻沒有夜間照明。

民眾反映，陽光運動公園足球場滿寬闊，是適合踢足球的好地方，但沒有夜間照明真的太可惜，只能集中周末白天活動，無法在平日晚間於球場運動，希望能增加夜間照明，讓大家能有更多時段使用。