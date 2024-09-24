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增3例本土登革熱 新北今封閉中和、新店2處防擴散

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北3千失智守護站記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新北3千失智守護站記者會。記者劉懿萱／攝影

新北昨新增3例本土登革熱衛生局今明兩天在中和興南市民活動中心、新店新和里臨時集會所設採檢站，提供免費篩檢。新北市長侯友宜今說，登革熱區域大部分都集中在新店、中和，已將中和三介廟及新店天山公園列為高風險區展開清消，今天將封閉。

新北昨新增3例本土登革熱，分別為新店區28歲男性、55歲女性及中和區70歲女性。3名病例於潛伏期間曾有中和區興南里、三介廟及新店區天山公園活動史，發病日介於9月16日至9月20日，目前1位住院治療中，病況穩定，餘2例已康復，目前匡列55名接觸者皆無症狀。

衛生局說，今將針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消。此外，為快速找出潛藏感染者，市府今明兩天將在中和區興南市民活動中心、新店區新和里里臨時集會所設採檢站，提供附近里民有高風險場域活動史民眾免費篩檢。

侯友宜今出席新北3千失智守護站記者會，會後表示，前幾天發現有登革熱後立即展開清消，現大部分都集中在新店跟中和，不管是山裡面的天山公園還是三介廟，今天將封閉。同時今將成立篩檢站，希望把登革熱在第一個時間就能夠有效控制。

新北昨新增3例本土登革熱，衛生局在高風險場域天山公園及環山步道設立告示牌。圖／新北衛生局提供
新北昨新增3例本土登革熱，衛生局在高風險場域天山公園及環山步道設立告示牌。圖／新北衛生局提供

中和 登革熱 衛生局

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