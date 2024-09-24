搶攻新住民選票 蘇巧慧成立40處新住民諮詢站

民主進步黨新北市黨部今天在新莊後港活動中心舉辦「新住民諮詢站成立啟用記者會」，頒發諮詢站牌給40位新北市黨公職。黨部主委、立委蘇巧慧表示，新北市新住民朋友已經高達11萬人，這次成立40處諮詢站，是全國最多，希望民進黨對新住民服務在新北深入基層、遍地開花。

今天除蘇巧慧，包括立委吳秉叡，還有各派系議員都到場站台，還有多名地方里長，展現蘇巧慧派系整合能力，眾人也一起製作越南春捲等新住民美食，玩得不亦樂乎。

蘇巧慧說，新北市黨部應中央黨部指導與賴清德主席指示下，在新北市各公職服務處掛牌成立新住民諮詢站，希望擴大與社會各族群接觸，新北市響應人數是全國最多，希望成為新住民服務最好的入口網站，不管新住民面對到任何大小事，有任何需要就會想到在地民代公職，對新住民的服務都能加倍。

吳秉叡表示，很榮幸能為新住民服務，他12年前就成立「新北市百合協會」作為新住民服務平台，協助新住民融入台灣社會，新住民剛來到台灣，相關法令不熟，希望協會可成為新住民的娘家，民意代表樂意擔任溝通橋樑，樂見中央黨部、新北黨部將這工作推廣到各地增加服務層面。

來自西藏的南雅澤仁說，很開心新住民服務能夠有更據點，而且黨部還製作相關六種語言的ＱＡ手冊，裡頭提供各種生活大小事與相關須知，她要多拿幾本，分送給更多親朋友好友。

近期蘇巧慧展開下鄉行程，並頒發黨部24區聯絡主任、婦展會與青展會長聘書，其中婦展會會長由英系議員彭佳芸當選，被認為是蘇英結盟。