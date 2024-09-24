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強化救援量能 新北演訓召集7場次1126備役役男總動員

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北民政局今在新店慈濟靜思堂辦理113年度替代役備役役男演訓召集，召集了設籍新店、深坑、烏來、石碇、坪林等5區的備役役男共118人。圖／新北民政局提供
新北民政局今在新店慈濟靜思堂辦理113年度替代役備役役男演訓召集，召集了設籍新店、深坑、烏來、石碇、坪林等5區的備役役男共118人。圖／新北民政局提供

為強化救援量能，新北民政局近期將召集7場次教育訓練，範圍涵蓋29區共1126名，到訓率達100%。民政局表示，今年課程包含全民國防教育及初級救護員EMT-1繼續教育訓練，不只提升憂患意識與國防知識，也增強生活中自救救人的力量，盼都能成為新北防救災工作輔助能量。

民政局說明，今在新店慈濟靜思堂辦理113年度替代役備役役男演訓召集，召集了設籍新店、深坑、烏來、石碇、坪林等5區的備役役男共118人。今年度藉由演訓召集辦理7場為期3天的初級救護員繼續教育訓練，另其它6場分別舉辦於三重、板橋、淡水、汐止、永和及林口，召集其它24區備役役男，7場次共計召訓1126名，到訓率達100%。

民政局長林耀長表示，感謝備役役男們用行動支持新北救援量能，今年課程內容包含全民國防教育及初級救護員EMT-1繼續教育訓練，主要召集本市109、110年替代役基礎訓練期間已取得初級救護員（EMT-1）證書之各役別替代役備役役男，讓通過召訓的役男，不僅EMT-1證照效期可再延續三年，也期在日常生活中更得心應手地發揮自救救人的力量。

林耀長指出，課程中加強備役青年憂患意識與國防知識，提升軍事素養，加深國防政策的認知，達成「全民關注、全民支持、全民參與」的共識，發揮克制敵人的功效。初級救護員EMT-1繼續教育訓練，則是透過案例說明及實務分站演練，協助備役融會貫通常見緊急事故應變措施。

民政局兵役勤管科長劉彥伯表示，演訓旨在提升備役役男的國防意識及實務技能，讓參訓人員能在關鍵時刻有效應對各種突發事件，課程不僅強調理論知識，也豐富實作環節，希望備役役男三天課程都能學以致用，成為未來新北防救災工作輔助能量。

國防 役男 教育訓練

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