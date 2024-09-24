數百逾8旬鄰長志工成拒保戶？議員轟：社區服務高齡歧視

社區服務歧視高齡長者？有議員發現，領有北市府「榮譽志工卡」的80歲以上鄰長、社區關懷據點志工，在團體意外險上竟無法投保，其中高齡鄰長人數更高達上百人，質疑高齡者回饋社會恐有被歧視之嫌。

根據議員調閱的北市鄰長年齡統計表顯示，北市12個行政區當中，61歲至70歲的鄰長總計3552人，百分比為39%。71歲到80歲的鄰長總計2816人，百分比為31%。81歲到90歲的鄰長總計608人，百分比為7%。91歲以上的鄰長總計31人。

另外，還有北市社區關懷據點志工年齡分析表，60歲至69歲的志工總計為566人，百分比為36.01%。70歲至79歲的志工總計為582人，百分比為37.02%。80歲至89歲的志工總計為102人，百分比為6.49%。90歲至99歲的志工總計為3人，百分比為0.19%。

議員陳怡君質疑，全台進入高齡化，現在很多都是長輩照顧超高齡長輩，有時間、願意投入社區服務的也都以長者居多，但對於高齡鄰長、社區關懷據點志工，在團體意外險上竟無法投保，讓長者感到相當受挫。

議員也質疑，就鄰長年齡級距表看，81至91歲以上的鄰長共639人有無法投保公共意外險的情形，這些長輩因熟稔地方事務，加上身體健康，所以熱心投入鄰長工作，但卻在保險上成為拒保戶，在社會局底下的社區關懷據點中也有這種情形。就有領有社會局榮譽志工卡的長輩向她陳情，因年齡在80至89歲，即使服務年資滿3年，服務時數達300小時，但卻因為高齡被拒保。

不具名關懷據點理事長提到，過去一年保費僅要17元，不過去年（112年）保費漲到150元，足足漲了7倍以上。儘管保費漲，但他們很願意幫志工長者投保，然卻面臨高齡長者依然被拒保的情形，議員質疑，這些長輩都領有台北市政府的「榮譽志工卡」，政府應保障並給予鼓勵，健康的長輩是台北市的驕傲，如今怎麼成為投保的拒絕往來戶呢？會讓長輩感到失望。

議員也呼籲，民政局與社會局應積極解決長輩投保戶問題，給予社區服務長者保障。尤其台北富邦北市府擁有3席董事，應研議讓富邦金控底下的富邦人壽能為高齡鄰長及社區關懷協會志工服務，保障服務社區之長者權益。

北市社會局表示，社會局從今年7月1日起、市府其他目的事業主管機關從8月1日起，已經受理轄下民間運用單位申請代為投保75歲以上高齡志工保險，會由目的事業主管機關向保險公司投保。

針對高齡鄰長投保事宜，民政局表示，鄰長保險是由各區公所負責投保，不過的確高齡鄰長年齡大，保險公司會評估相關風險，不過民政局會提高投保預算讓高齡鄰長都能納保，並從明年開始，過去12區區公所各自投保，將改為每六區一起投保，讓投保人數增加減少保費經費。