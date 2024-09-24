快訊

吃錯睡錯都有影響 4個不經意的NG習慣可能增加患糖尿病風險

LINE免費貼圖5款來了！這款終身免費用 「林北係熊」 日常哈拉必下載

央行打炒房直取要害 這縣市恐成最嚴「限貸令」重災區

台北大巨蛋明年仍以體育賽事優先 體育局曝「三階段」排程

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋啟用後舉辦大小賽事活動，消安驗證通過後也成為大型活動熱門租借場地，外界預估明年檔期將會爆滿，體育局預計11月底至12月中上旬先和中職、球團、遠雄等相關單位舉行協調會，將排程先定調。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋啟用後舉辦大小賽事活動，消安驗證通過後也成為大型活動熱門租借場地，外界預估明年檔期將會爆滿，體育局預計11月底至12月中上旬先和中職、球團、遠雄等相關單位舉行協調會，將排程先定調。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋啟用後舉辦大小賽事活動，消安驗證通過後也成為大型活動熱門租借場地，外界預估明年檔期將會爆滿，體育局表示，大巨蛋還是會以體育賽事優先，預計年底會先與相關單位舉行協調會，將大致排程先訂下，原則上分三階段，體育賽事優先排程，再來排非體育賽事，若還有空檔想申請，就依規定和場地方租借。

大巨蛋去年底啟用試營運後，今年起陸續舉辦日職巨人交流賽、中職例行賽明星賽等，幾乎每場賽事票房都相當火燙，世界12強棒球賽也將在11月登場。此外，大巨蛋日前通過消安驗證後也可舉辦非體育賽事，除了10月5日國慶晚會外，天王天后巨星周杰倫、張惠妹也將在年底舉辦演唱會。

不過外界也憂心開放舉辦非體育賽事，是否會壓縮到運動賽事場次，不過根據市府核定的投資執行計畫書提及，大巨蛋舉辦體育賽事比例必須達5成以上，剩餘時間才可以舉辦非體育賽事，北市體育局長王泓翔昨也在12強記者會強調「大巨蛋會以棒球賽事為優先。」

王泓翔表示，大巨蛋現階段相當熱門，加上明年世壯運舉辦，會在11月底至12月中上旬先和中職、球團、遠雄等相關單位舉行協調會，原則上棒球賽事及其他體育賽事排程完且符合投資執行計畫書規定後，才可安排非體育賽事，盼年底前就能先把大巨蛋時程定下來，若還有剩餘時間不管是非體育賽事或職棒球團想要加碼，就依規定和場地方租借。

國慶 大巨蛋 體育

延伸閱讀

世界棒球賽 中信卡友優先購票

中職／明年大巨蛋場次受演唱會影響？市府承諾會長：一定棒球優先

12強賽／大巨蛋漏不停12強賽頂得住？遠雄允諾10月底完成改善

張惠妹被爆點頭嫁男友 Sam首發聲回應「請不要再用文字傷害阿妹」

相關新聞

台北大巨蛋明年仍以體育賽事優先 體育局曝「三階段」排程

台北大巨蛋啟用後舉辦大小賽事活動，消安驗證通過後也成為大型活動熱門租借場地，外界預估明年檔期將會爆滿，體育局表示，大巨蛋...

數百逾8旬鄰長志工成拒保戶？議員轟：社區服務高齡歧視

社區服務歧視高齡長者？有議員發現，領有北市府「榮譽志工卡」的80歲以上鄰長、社區關懷據點志工，在團體意外險上竟無法投保，...

汐止圍牆被沖垮 今早搶通道路、晚間積水車受困再度封閉

新北市汐止區標檢局汐止電氣檢驗大樓園區的圍牆，昨晚被大水沖垮，一度造成中華街淹水。汐止區公所今早清除磚石，恢復通行，但到...

氧氣機未納長照補助 新北需求者眾

符合身心障礙、長照資格者可申請輔具補助，氧氣製造機等呼吸類器材卻未納入長照給付基準，有需要的家庭只能自購或向輔具中心借二...

1天27萬次！北市YouBike租借 無車日創新高

台北市政府響應世界無車日，市長蔣萬安在9月20日率領局處長騎YouBike上下班，當天租借次數達27萬次，創歷史新高，不...

落實減碳 雙北鼓勵學童走路上學

本報關注通學巷議題，倡議「放手讓孩子去上學」，引起雙北教育局重視。新北約5成國中小學生是家長接送，北市高達7成，北市教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。