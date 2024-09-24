台北大巨蛋明年仍以體育賽事優先 體育局曝「三階段」排程

台北大巨蛋啟用後舉辦大小賽事活動，消安驗證通過後也成為大型活動熱門租借場地，外界預估明年檔期將會爆滿，體育局表示，大巨蛋還是會以體育賽事優先，預計年底會先與相關單位舉行協調會，將大致排程先訂下，原則上分三階段，體育賽事優先排程，再來排非體育賽事，若還有空檔想申請，就依規定和場地方租借。

大巨蛋去年底啟用試營運後，今年起陸續舉辦日職巨人交流賽、中職例行賽明星賽等，幾乎每場賽事票房都相當火燙，世界12強棒球賽也將在11月登場。此外，大巨蛋日前通過消安驗證後也可舉辦非體育賽事，除了10月5日國慶晚會外，天王天后巨星周杰倫、張惠妹也將在年底舉辦演唱會。

不過外界也憂心開放舉辦非體育賽事，是否會壓縮到運動賽事場次，不過根據市府核定的投資執行計畫書提及，大巨蛋舉辦體育賽事比例必須達5成以上，剩餘時間才可以舉辦非體育賽事，北市體育局長王泓翔昨也在12強記者會強調「大巨蛋會以棒球賽事為優先。」

王泓翔表示，大巨蛋現階段相當熱門，加上明年世壯運舉辦，會在11月底至12月中上旬先和中職、球團、遠雄等相關單位舉行協調會，原則上棒球賽事及其他體育賽事排程完且符合投資執行計畫書規定後，才可安排非體育賽事，盼年底前就能先把大巨蛋時程定下來，若還有剩餘時間不管是非體育賽事或職棒球團想要加碼，就依規定和場地方租借。