汐止圍牆被沖垮 今早搶通道路 晚間積水車受困再度封閉

新北市汐止區標檢局汐止電氣檢驗大樓園區的圍牆，昨晚被大水沖垮，一度造成中華街淹水。汐止區公所今早清除磚石，恢復通行，但到了今晚雨勢變大時，中華街又積水，有輛轎車泡水半個輪胎高。公所說，中華街積水已退，並暫時封閉。

新北市汐止區中華街今年4月間因強降雨淹水，淹水路段一側是經濟部標檢局園區，另一側是內政部住都中心的社宅建案基地。中華街無地下排水溝，水流分別排入社宅基地下方滯洪池，以及圍牆開挖的11個孔洞排入標檢局園區臨土溝。

社宅開工後開挖地下室導致滯洪池範圍縮減，加上標檢局園區興建辦公廳舍，臨中華街的空地填土加高。今年4月間的大雨，造成標檢局園區的土溝積水從圍牆孔洞排入中華街，導致淹水，相關單位會勘後，請住都中心加強排水，標檢局堵住圍牆孔洞，避免發生水患。

汐止地區昨天雨勢不斷，標檢局汐止電氣檢驗大樓園區排水機昨晚又無法正常運作，導致土溝水位升高，將臨中華街圍牆沖倒約10公尺，磚石碎裂波及停在中華街機車，標檢局園區積水宣洩而出，又造成中華街淹水。

汐止區長林慶豐、新北市議員張錦豪昨晚都到現場勘災，協調住都中心加速排水。區公所今天再派挖土機、鏟裝機及大貨車清除土石，上午9點完成，恢復通行，後續再與標檢局研議排水改善及圍牆修繕工程。