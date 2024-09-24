雨炸北北基 汐止10米圍牆沖垮

雙北、基隆雨彈狂炸，各縣市嚴陣以待。基隆河山區前天降下400毫米雨量，員山子前天下午達警戒水位開始分洪，1498萬噸洪水透過隧道分流至大海，減緩大台北地區水患威脅，昨早7時40分結束分洪。第十河川分署表示，員山子分洪道最大分洪量達每秒795立方公尺，破近10年最高分洪紀錄。

新北淡水等地前天累計有52處積淹水點，市府開設大雨專案，市長侯友宜臉書前晚湧入不少留言，市民疾呼「求放假，雨真的很大」，昨早雨勢暫歇，傍晚又下起滂沱大雨，汐止一帶出現積淹水。

標檢局汐止電氣檢驗大樓園區，因為抽水機故障導致積水，面臨中華街長約10公尺的圍牆前晚竟被沖垮。汐止區公所昨早完成搶修，恢復人車通行。當地崇德里長蘇宏杰說，圍牆應重建加固，園區排水系統也要改善。

北市也有強降雨，加上大潮，基隆河、景美溪水位暴漲，部分水門前晚6時起宣布只出不進、晚間10時開始拖吊，有上百輛汽機車遭移置。被質疑太慢通知，台北市長蔣萬安昨表示，22日發出14萬通簡訊，共拖吊58輛汽車、48輛機車，用意是確保市民安全。

北市大龍峒社宅樓梯間更變淋浴室，蔣萬安說，大龍峒社宅是2012年啟用，已指示住都中心研擬強化排水。

基隆市長謝國樑昨取消與立委王鴻薇的掃街行程，全心坐鎮防災。基隆23日凌晨下豪雨，2小時雨量最高108毫米，南榮路等地淹水，不少商家開店才發現進水，有車主無奈地用杯子舀出車內積水。民進黨議員質疑半夜淹水時，不見市長身影。

謝國樑昨下午到南榮路勘災說，已指示局處成立專案小組，研議改善方案，區公所會協助受災戶申請補貼。