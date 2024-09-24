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居民要綠地 泰山消防分隊公園建新廳舍遇阻

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北市新泰塭仔圳重劃區正如火如荼建設中，未來將有10萬人口進駐，考量離消防分隊有一段距離，規畫在泰山捷運公園興建新泰山分隊，市長侯友宜昨天主持動土。居民舉牌傳達「還我綠地公園」訴求，消防局收下陳情書，強調不影響公設機能。

有抗議居民說，當初看上住宅旁是公園，如今消防隊進駐，將減少綠地面積，還有噪音等問題，「若消防隊遷來，導致房價下跌，政府難道要賠錢嗎？」

有居民主張，若要興建消防隊廳舍，應站在市民角度及便利性，地上再多蓋一層市民活動中心，地下室當公有停車場，才不會浪費全體市民的公園。

市議員李宇翔說，曾在議會質詢關注該議題，對泰山分隊新設地點有疑慮，希望市府審慎考量，多聽地方聲音。

消防局回應，泰山消防分隊現址會先維持既有能量，待後續泰山區都市整體發展再作適當調整，新址興建工程2022年獲市府同意編列預算，申請公園用地多目標使用，不影響原規畫設置公共設施機能，尚有大面積公園綠地供市民休閒活動及防災避難用。

另，侯友宜昨也視察新泰塭仔圳重劃區內貴子坑溪排水箱涵，談到該流域整治投入25億經費，未來將有11座公園，整體計畫2026年底完成。

消防隊 重劃區

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因應未來10萬人口進駐 於塭仔圳中心新建泰山分隊

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