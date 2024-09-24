1天27萬次！北市YouBike租借 無車日創新高

台北市政府響應世界無車日，市長蔣萬安在9月20日率領局處長騎YouBike上下班，當天租借次數達27萬次，創歷史新高，不過無車、無位問題也隨之而來，微笑單車公司回應，會持續招募人力，減少使用者不便。

北市YouBike租借熱度開學後上升，不少民眾透過1999或網路陳情，反映YouBike2.0無車可借、無柱可還問題，蔣萬安在市政會議中要求交通局與廠商協調加強人力，研商改善措施。

北市交通局說，有觀察到開學後的YouBike租借次數變高，尤其是920無車日當天，租借數高達27萬次，過往每日約16萬次，9月開學後每天平均有20萬次、雨天則降到5萬次。因應開學使用人數增，9月已先投放1000輛YouBike2.0E電輔車，後續會依需求持續增加車輛數，維持理想見車率。

微笑單車公司指出，近期YouBike使用量持續增加，尖峰時段，部分站點可能發生無車無位狀況，會安排計時人員巡點，遇見滿車就拉出來放一旁，再派車調度，盡力減少租還時間差，若真無法還車，使用者可申請「滿站增時」或回報客服。