落實減碳 雙北鼓勵學童走路上學

本報關注通學巷議題，倡議「放手讓孩子去上學」，引起雙北教育局重視。新北約5成國中小學生是家長接送，北市高達7成，北市教育局今年推「學童走路上學趣計畫」，鼓勵家長放手讓國小4至6年級孩子自己去上學，盼10年內將走路及搭大眾運輸上學比率拉到5成。

立委林月琴直言過去父母不放心孩子上下學是治安不好，現在是擔憂交通太混亂，步行空間受壓迫，與車爭道成常態，若要讓家長放手讓孩子走路去上學，交通環境要更友善才行

北市敦化國小校長劉建男說，政策出發點良善，但學校型態不同，以他的學校來說，很多孩子住家與學校有距離，因此仰賴家長接送。

北市教育局科長吳青娟表示，北市約3成學生是走路或搭大眾運輸上學，其餘由家長騎車或開車接送，落實生活減碳要從小做起，希望10年內能將走路及搭大眾運輸上學比率拉高到5成。

北市國小家長聯合會榮譽會長官雲說，小學大多數孩子住在學校附近，她也認同讓孩子走路上下學，除了培養自主獨立性，更能增進同儕間的感情，但相關配套措施要做好，包含人行道安全、導護人力等讓家長放心。

新北市國中小學生約3成5是步行上學，1成5搭大眾運輸、校車或騎單車，有5成仰賴家長騎車或開車接送。新北近年持續規畫通學巷、通學廊道，也鼓勵「讓孩子走一段路上學」，並向家長宣導讓孩子提早下車走一段路，或陪孩子走路上學，有助降低車輛併排亂象。