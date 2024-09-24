氧氣機未納長照補助 新北需求者眾

符合身心障礙、長照資格者可申請輔具補助，氧氣製造機等呼吸類器材卻未納入長照給付基準，有需要的家庭只能自購或向輔具中心借二手器材。新北輔具資源中心主任楊忠一說，曾有100人等候要借氧氣製造機，常態至少30人等待，曾向衛福部建議將呼吸類器材納入長照給付，但中央遲未放寬。

氧氣製造機、拍痰機、化痰機等呼吸類器材未納入長照給付基準表，氧氣製造機一部要價約3萬元，有需要的家庭若不自購就要走借用一途，但新北輔具中心曾有高達100人在等候氧氣製造機，急用者只好先向廠商租用1、2個月，再等候輔具中心通知。

立委廖先翔說，新北身障者有18萬多，老年人口達75萬人，輔具需求量大，氧氣製造機等設備應納入長照補助，才能減輕家屬負擔。

唯聯工業董事長李福田攜手親友及蘆洲復興福德宮，昨捐贈70台氧氣製造機、130台輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，價值約300萬。李福田說，他白手起家創業，取之於社會用之於社會，家人、親友助一臂之力，讓他做公益能量愈來愈大。

李福田提到，得知氧氣製造機、輪椅及氣墊床是目前需求較大的輔具，許多長照家庭在等候氧氣製造機，聽了很心疼，他的父母已不在世了，用同理心去體貼有需要的家庭，是他做公益的初衷。

楊忠一說，李福田等人捐贈的愛心資源會透過二手輔具系統，免費交到有需要的家庭手上，新北輔具資源中心是公辦公營，今年已媒合超過1萬1千件輔具，氧氣製造機每月約媒合67台、氣墊床每月媒合158床、輪椅每月約媒合278台。

身心障礙者、長照族群是輔具補助兩大類對象，新北每年申請輔具補助逾2萬人，補助達2億2000萬元。不符合補助資格、短期失能者，可尋求免費的二手輔具資源，新北每年媒合1萬多件二手輔具，來源都是善心捐贈，有些是家人離開或痊癒後捐出，回收來的愛心輔具，經消毒、清洗與滅菌3道關卡，維修技師也會巧手修繕，或汰換零件耗材，賦予輔具新生命，讓資源循環再利用。

台北市衛生局表示，北市醫療類輔具申請補助前三名分別為氧氣製造機、抽痰機、血氧偵測儀。社會局有提供二手輔具免費借用、回收及媒合，目前有139人在等待輪椅，助行器32人、沐浴椅31人等待中。