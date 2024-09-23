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洪孟楷會勘淡水淡金路淹水 將清溝、擬增設排水格柵

中央社／ 新北23日電
昨晚除新北汐止雨量已經達到警戒外，淡水更是出現滾滾黃泥水，引發民眾憂心。圖／取自記者爆料網
昨晚除新北汐止雨量已經達到警戒外，淡水更是出現滾滾黃泥水，引發民眾憂心。圖／取自記者爆料網

新北淡水區淡金路昨天大淹水，道路成一片汪洋。在地埤島里長蔡正忠說，這是近年最嚴重淹水。國民黨立委洪孟楷邀集單位會勘表示，將清溝並研議增設道路格柵，以加強排水。

有網友昨天在社群網站臉書（Facebook）分享，竹圍、紅樹林及淡金路多處淹水、成一片汪洋，剩1個車道勉強通行，積水達半個輪胎以上，還有車受困；也有人質疑，淡金路3段地勢較高，會淹水絕對是人禍。

地方人士告訴中央社記者，昨天淹水路段主要在淡金路3段與中山北路3段路口、以及淡金路2段與商工路口。前者地勢確實比淡水市區高，但從山上流下來的水也會積在此處。

在地埤島里長蔡正忠則說，21日也有下大雨，當時他就前往淡金路3段與中山北路3段路口清理樹枝與枯葉，沒想到昨天仍然大淹水；其實近來只要下大雨，這裡就容易淹水，昨天淹水狀況是近年最嚴重。

蔡正忠認為，淹水除了與氣候變遷、短時強降雨愈趨頻繁有關，且淡水已成都市型態，農地越來越少，土地失去涵養水分功能，加上淡金路3段有約50公尺長的水溝都是民國80幾年規劃的灌溉溝，因此他認為應從長計議，水溝要重新設計規劃，或適當分流。

國民黨立委洪孟楷今天說，他已立刻召集公路局、農田水利署、市府與區公所會勘。針對淡金路3段與中山北路3段交叉口（台2線7.5k）淹水處，因受連日積水影響，部分側溝卡有土砂，已要求公路局2天內清理乾淨，避免影響排水。

洪孟楷說，今天現勘區域排水皆通暢，推估即時雨量過大造成排水不及，未來如果有強降雨勢，將由維管單位淡水區公所派員進駐，適時打開維修孔蓋協助排水；另要求相關單位研議增設道路區排格柵，以加強排水流通，讓水迅速宣洩。

至於淡金路與商工路口（台2線8.7k）。洪孟楷說，此處側邊有一條水利溝，因樹枝雜物堆積造成水淹過溝而影響路面積水；已要求農田水利署北基管理處2週內委由顧問公司研議改善方案及經費，並於下次颱風季前改善完成。在尚未改善前先請公路局協助，適時安排保全機具進駐，排除水利溝夾帶落葉雜枝漫流路面情況。

新北 洪孟楷 淡水 淹水

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