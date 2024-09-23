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周思齊許願「想在小巨蛋立一個碑」 陳宥丞：蔣萬安該打造棒球故事館

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞今天秀出他未滿30歲時與周董的合照，呼籲市長蔣萬安該勇敢造玉，打造專屬「棒球故事館！」圖／引用自陳宥丞臉書
民眾黨議員陳宥丞今天秀出他未滿30歲時與周董的合照，呼籲市長蔣萬安該勇敢造玉，打造專屬「棒球故事館！」圖／引用自陳宥丞臉書

中信兄弟外野手周思齊引退並提及心中願望「想在台北小巨蛋立一個碑」，市長蔣萬安已請相關單位研究。民眾黨議員陳宥丞今天也秀出他未滿30歲時與周董的合照，陳說，台北可以做更多，為棒球歷史寫序章在「小巨蛋設立棒球故事館」。

周思齊引退致詞，爭取在台北小巨蛋立碑，紀念過往的台北市立棒球場，議員陳宥丞說，周董提到把老朋友找回來，本意應該是希望台灣人不要忘記過去的故事。立碑具有重要時代記憶，對台灣跟棒球文化的傳承，但周董僅客氣的做了最小的願望，相較國外，其實台北市政府可以做更多，既然周董拋磚，呼籲市長蔣萬安該勇敢造玉，打造專屬「棒球故事館！」

陳宥丞表示，日美棒球有很強的文化底蘊，這次議員與蔣萬安到美國參訪考察的大都會、洋基球場；還有過往參訪過的日本甲子園及歷史館，都能看到許多珍藏、歷史及故事，有傳奇球員的專屬物品、經典賽事留下的紀念物資，也有精華黑白影片的播放和導覽介紹。

陳宥丞說，他與許多球迷一樣，第一次進場看球的回憶就在台北棒球場，在球場見證了假日飛刀手 陳義信、金臂人黃平洋、還有教過他棒球課的徐生明教練，他更是在台北球場加入聲寶太陽隊後援會，學會舞大旗、打鼓和帶口號。

台北棒球場2000年12月1日正式拆除，陪伴無數球迷們經歷四十二個年頭的大小賽事，也記載了台灣棒球史上的興衰，這座台灣棒球運動精神地標的拆除，象徵著另一個棒球世代的開始！這次，周董的願望蔣市長有聽到，既然台北小巨蛋是市府權管經營，應挪用部分空間能規劃常設展，協同產官學在周遭盤點逐步打造棒球故事館。

北市 周思齊 小巨蛋 蔣萬安 議員

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