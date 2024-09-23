承接大同醫院將落實市醫任務 長庚法人每年回饋4000多萬嘉惠弱勢

為彰顯高雄市醫照顧弱勢病人經營使命，長庚醫療財團法人今天承諾未來承接大同醫院，將提供70歲以上長者免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者則免除門、急診掛號費。

長庚法人今天說明，這項承諾已納入合約草案，且於計畫期間10年內持續有效。如以70歲以上長者每月常規就醫3、4次，現行大同醫院門診掛號費新台幣100元、急診掛號費200元估算，可有效幫助長者與弱勢病人降低「每月就醫負擔500至1000元」不等。預估每年將減收4000萬至5000萬元收入，用以回饋在地長者。

長庚法人表示，先前已承諾將分階段於122年通過「衛福部緊急醫療能力分級評定『重度級』急救責任醫院」。其中，民國115年將優先通過第3章「急性冠心症醫療」認證。為達此目標，114年承接後即建置心臟內科、心臟外科與葉克膜團隊，開展24小時心導管治療服務並提供24小時心臟內、外科緊急會診等專業服務。

同時針對「急診醫療」、「急性腦中風醫療」、「緊急外傷醫療」及「加護病房照護」評鑑項目進行專科部署，包含組織團隊、建置設備、規劃空間改建及提升相關照護品質與量能。

最後於122年再增加通過「高危險妊娠及新生兒醫療」的評鑑。未來在承接市立大同醫院後，急重症治療品質與量能必將每年均呈顯著大幅提升。