士林疏散門紅黃線開放停車 北市其餘水門周邊24日上午恢復禁停
台北市交通局今天表示，由於士林區部分疏散門尚未開啟，周邊區域道路紅黃線仍維持開放停車，其餘道路紅黃線則在明天上午7時起恢復禁止停車，請車主配合駛離。
台北市交通局今天晚間發布新聞稿表示，因應水利工程處評估基隆河下游部分疏散門內淤積嚴重不宜開啟，士林區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍維持開放停車，區域內路邊停車同步暫停收費。
交通局指出，其餘疏散門皆已重新開啟，因此大同區、中山區及松山區原先開放停車的道路紅黃線，明天上午7時起恢復禁止停車，請車主提前駛離，否則將依道路交通管理處罰條例規定予以拖吊移置，並處以罰鍰。
至於士林區道路紅黃線何時恢復禁停，交通局表示，將配合疏散門開啟進度另行通知。
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