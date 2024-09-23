士林疏散門紅黃線開放停車 北市其餘水門周邊24日上午恢復禁停

九九重陽前夕，為表達對百歲人瑞的關懷與祝賀，雙溪區公所團隊在區長林銚傑帶領下，今(23)日到府七位百歲人瑞家進行慰問，並代表總統府及衛生福利部共同致贈甫滿百歲人瑞金鎖片1枚還有敬老狀，作為象徵長壽與福氣的重陽賀禮；另外市府也準備禮金跟滿滿的禮品，向所有長輩表達最誠摯的祝福。

2024-09-23 21:22