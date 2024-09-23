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慘成淋浴間！大龍峒社宅昨嚴重漏水 住都中心：將盤查排水洩水功能

中央社／ 台北23日電
議員顏若芳昨天深夜接獲住戶陳情，表示位於大同區的大龍峒社宅嚴重淹水，初判疑似是因為社宅電梯天井滲水，議員已在第一時間聯繫住都中心，要求儘速排除狀況、釐清肇因。圖／顏若芳議員辦公室提供
議員顏若芳昨天深夜接獲住戶陳情，表示位於大同區的大龍峒社宅嚴重淹水，初判疑似是因為社宅電梯天井滲水，議員已在第一時間聯繫住都中心，要求儘速排除狀況、釐清肇因。圖／顏若芳議員辦公室提供

大龍峒社宅昨晚發生漏水，北市住都中心今天表示，初判為屋頂排水孔因大雨排水不及所致，但住戶層未受影響，後續將針對其整體排水及洩水功能盤查。

台北市住宅及都市更新中心今天透過新聞稿表示，位於大同區的大龍峒社宅B棟頂樓及逃生梯間於昨晚9時許漏水，物業總幹事及機電得知後立即趕往現場，初步研判為屋頂水塔上方平台的排水孔因大雨排水不及所致。

住都中心指出，先前20日得知有熱帶性低氣壓恐釀大雨，便預先請各社宅物業加強巡檢排水、擋水等相關設備功能，以預先防範；但大龍峒社宅因連續強降雨排水不及仍受影響，主要為頂樓及逃生梯間淹水，住戶層未受影響。

此外，住都中心、物業、電梯廠商今天上午至社宅現場會勘檢查後，研判B棟2部電梯無進水也無異狀，1樓也未有水溢入電梯車廂，電梯管道間與電線管路也無溢水情形，所以電梯都維持正常運作；但1樓電梯機坑略有潮濕，已透過自然風乾方式處理完成。

住都中心說，社宅現場經動用抽水機清除漏水後，至昨晚11時已無漏水情形。

大龍峒社宅為民國101年啟用的早期社宅，住都中心表示，面臨極端氣候造成的連續強降雨，將研議未來如何強化排水與防災等相關設備；後續也將對社宅進行全面檢查並評估增設溢水孔。

同時，未來於大雨前及連續強降雨期間，將督促物業預先巡檢基地溝渠及清疏，確認防汛設備設施，像是防水閘門、抽水機等可正常運作，以確保社宅居住品質並預為因應。

住戶 強降雨 漏水 社宅 電梯

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