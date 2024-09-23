露營熱！新北露營場合法化輔導團啟 首場說明會在三鶯

國人享受悠閒生活的露營潮流興起，相關產業也越來越多，為完善管理及保障民眾權益，新北9月起啟動露營場輔導團機制，將接連辦5場說明會，協助既有露營場業者或有意經營露營場業者取得合法資格。

新北觀旅局表示，交通部於111年頒布露營場管理要點及相關附件，協助業者取得合法核准文件的參考依據，新北爭取觀光署經費補助辦理說明會，促進新北市露營場合法化申請，會中將邀請相關局處代表與相關專業領域技師與會分享及解答疑惑；首場說明會於9月26日上午9時於三峽區公所會議室舉行。

觀旅局長楊宗珉表示，將與業者一同努力，感謝露營場業者在富有豐富觀光資源的新北市辛勤付出，藉由現地說明會協助業者完成合法化申請，相信後續業者能提供良好服務，打造出民眾親近大自然的場域，提供民眾深入體驗新北豐富的自然資源。

觀旅局補充，為推動業者取得合法露營場申請，已依交通部露營場管理要點完成訂定「非都市土地農牧用地、林業用地作露營設施容許使用」及「申請露營場設置」標準作業程序，希望能引導建立一個安全、永續的露營市場，滿足社會大眾的需求。