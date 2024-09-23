民眾寸步難行！昨新北淡水等地52處積淹水 市府：因樹葉、樹枝等堵塞格柵

新北淡水等地昨有52處積淹水，引發民眾憂心，昨晚有民眾在市長侯友宜臉書要求市長體恤民意應該放超大豪雨假，同時也擔心今日雨勢。侯表示，大雨期間別往山區及河川跑；市府也說，淡水昨淹水段屬低窪區，大約影響一個多小時，格柵打開後排除樹枝樹葉就迅速退水。

全台風雨不斷，不少民眾以感覺連移動都困難，不少民眾憂心「恐出事」，昨除新北汐止雨量已經達到警戒外，淡水更是出現滾滾黃泥水。居民分享，晚間行經淡水時雨已經大到開車都有困難，沒過多久後多處淹水，出現滾滾黃泥水。

侯友宜表示，他今一早就到應變中心了解52件積淹水情況，當時積淹水都已經退了，並沒有影響到今早交通。他提醒，今天也有豪大雨，尤其在山區的豪大雨，因為這幾天是連續大雨，像昨天一天雨量就達到350毫米，所以一定累積很多含水量，就要注意土石流的崩塌，所以這兩天如果沒什麼事就不要往山區跑，也不要往我們的河川跑。

水利局專門委員王忠賢指出，昨大部分都是因為瞬間雨量過大導致，水要留到側溝需要花一點時間，期間就會小積水，大部分都順利退水，其中有些是道路交通管制，沒有重大災情，像是樹林佳園路三段、板橋新興橋下等，像淡水主要是因為樹葉及樹枝卡住格柵，公所現場打開後迅速就退水了。

淡水區長陳炳仲說明，昨天主要瞬間雨勢太大，剛好大家所說積淹水的淡金路一帶為低窪段，因此趕緊拉起封鎖線，積水大約從晚間9時多一路到10時雨勢趨緩，沿路住戶不多，又適逢大雨，因此還不至於造成民眾困擾。

淡水居民表示，昨晚雖然下大雨，但因為急著出門買東西才開車出門，沒想到碰上淡金路淹水，這情況滿少見的，過去都是中午左右漲潮伴隨午後大雨，導致淡水河邊淹上來，這次好在豪大雨再晚間，不受漲潮影響，但卻讓內陸低窪地區淹水。