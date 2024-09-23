選手轉籍是「結構問題」 曾自強教練點名2機制：沒人想背井離鄉

奧運女子拳擊金牌林郁婷是新北市一路從國小培養到高中畢業，中間不曾遷戶籍。面對其他選手選擇「島內移民」，教練曾自強點出，轉籍是結構性問題，除獎勵金外，在地升學環境也很重要，若有三級培育機制及輔導就業機制，其實沒人想離鄉背井就讀、就業。

2024巴黎奧運我國代表團共有60名選手出賽，有11名新北市的選手，包含拳擊、射箭、舉重、跆拳道、網球、桌球等項目，其中8人是一路從新北的國小培訓到高中畢業，但新北也同樣會流失人才，2023年全運會獲前3名獎牌者，就有2人從新北遷出，如剛在世界青年舉重錦標賽奪下55公斤級3面金牌的陳冠伶，去年從新北安康高中畢業後，遷籍到新竹縣。

林郁婷的教練曾自強說，選手轉籍是結構性問題，當然獎勵金是一個部分，但在地升學環境也是重點，若沒有升學管道學生勢必外流，從三級培育到輔導本市優秀運動員就業，若能做到完整銜接，「其實沒有人想要離鄉背井就學、就業」，並笑稱自己也是台北人「被挖角過來新北」當教練。

曾自強坦言，過去全運會沒有三級培育的文化，通常哪個縣市有錢，就會相互挖角選手，現在則不太一樣，由環境結合當地資源發展，比如人口少的地方不適合發展棒球，就可選擇單項運動。目前鶯歌拳擊隊有2、3位慕名來的外地生，但他們不會去挖別人選手，通常戶籍還是在原本縣市。