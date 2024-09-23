快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

下班記得帶傘！ 19縣市豪大雨特報「雨彈狂炸2地」

聽新聞
0:00 / 0:00

台2線超速恐釀翻覆逆向衝撞 這路段區間測速下月啟用

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
台2線79.7K至84K(鼻頭至南雅奇岩)雙向路段，下月16日將正式納入區間測速路段。記者黃子騰／翻攝
台2線79.7K至84K(鼻頭至南雅奇岩)雙向路段，下月16日將正式納入區間測速路段。記者黃子騰／翻攝

新北警分析發現台2線常因超速釀車輛翻覆或衝至對向車道事故，為加強速度管理，新北警將於10月16日將台2線79.7K至84K(鼻頭至南雅奇岩)雙向路段，正式納入區間測速路段，規定速限為60公里，提醒用路人行經彎道應確實減速避免失控發生危險。

新北警指出，今年3月1日已啟用台2線105.8K至113.2K區間測速，因該路段路幅狹窄，常有駕駛為躲避區間偵測跨越雙黃線侵入對向車道，造成其他用路人危險。新北警特別於區間起終點另增加逆向雙黃線行駛違規偵測，統計今年3至8月共取締超速29件，不依規定駛入來車道19件，期間該路段發生事故8件，較去年同期17件減少9件(-53%)，事故防制顯有成效。

另淡水區關渡橋(往淡水台北方向)近年來為易肇事路段之一，常有用路人變換車道不依標線指示，跨越禁止變換車道線(雙白線)，致發生多起交通事故。為防制交通事故發生，新北警規劃以智慧型雲端科技執法設備自動蒐集交通違規資料，同樣將於10月16日正式執法實施。

新北警強調，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，共同維護新北交通安全。

新北警規劃在淡水關渡橋設置智慧型雲端科技執法設備。記者黃子騰／翻攝
新北警規劃在淡水關渡橋設置智慧型雲端科技執法設備。記者黃子騰／翻攝
淡水關渡橋常有用路人變換車道不依標線指示，跨越禁止變換車道線。記者黃子騰／翻攝
淡水關渡橋常有用路人變換車道不依標線指示，跨越禁止變換車道線。記者黃子騰／翻攝

交通事故 交通違規 新北 測速 科技執法 車道

延伸閱讀

新竹縣及新北山區防豪雨 台中以北等有局部大雨

基層選手爭資源「島內移民」 新北為對抗挖角…調高訓輔金

氧氣機未納長照補助 新北等待破百人、立委要衛福部體恤民意

新北樹林往交流道路段積淹水 汽車如行經「滾滾河流」

相關新聞

北市公車轉彎須「指差確認」確保行人安全 神秘客不定時路口稽查

台中市公車撞死行人事故頻傳，去年曾有母子被公車撞死，昨天東海學生過馬路遭捲入車輪下，造成1死1傷。台北市公運處則要求公車...

選手轉籍是「結構問題」 曾自強教練點名2機制：沒人想背井離鄉

奧運女子拳擊金牌林郁婷是新北市一路從國小培養到高中畢業，中間不曾遷戶籍。面對其他選手選擇「島內移民」，教練曾自強點出，轉...

台2線超速恐釀翻覆逆向衝撞 這路段區間測速下月啟用

新北警分析發現台2線常因超速釀車輛翻覆或衝至對向車道事故，為加強速度管理，新北警將於10月16日將台2線79.7K至84...

泰山分隊新建消防廳舍遭抗議 消防局回應陳情書：不影響公設機能

新北新泰塭仔圳重劃區將新設泰山分隊消防廳舍，不過遭周圍居民拉黃布條反彈抗議。新北消防局收下陳情書，並於稍早回應，興建工程...

基層選手爭資源「島內移民」 新北為對抗挖角…調高訓輔金

運動選手需長期培養，為獲得更好資源、獎金及教練，不少人選擇「島內移民」，比如桌球女將鄭怡靜出生台南、家鄉在宜蘭的桌球好手...

運動員「移民」北市搶資源 專家建議讓配套更完整：多培育在地選手

運動選手需長期培養，為獲得更好資源、獎勵金，不少選手會選擇「島內移民」到訓練資源豐富台北市，包含桌球好手鄭怡靜、林昀儒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。