台2線超速恐釀翻覆逆向衝撞 這路段區間測速下月啟用

新北警分析發現台2線常因超速釀車輛翻覆或衝至對向車道事故，為加強速度管理，新北警將於10月16日將台2線79.7K至84K(鼻頭至南雅奇岩)雙向路段，正式納入區間測速路段，規定速限為60公里，提醒用路人行經彎道應確實減速避免失控發生危險。

新北警指出，今年3月1日已啟用台2線105.8K至113.2K區間測速，因該路段路幅狹窄，常有駕駛為躲避區間偵測跨越雙黃線侵入對向車道，造成其他用路人危險。新北警特別於區間起終點另增加逆向雙黃線行駛違規偵測，統計今年3至8月共取締超速29件，不依規定駛入來車道19件，期間該路段發生事故8件，較去年同期17件減少9件(-53%)，事故防制顯有成效。

另淡水區關渡橋(往淡水台北方向)近年來為易肇事路段之一，常有用路人變換車道不依標線指示，跨越禁止變換車道線(雙白線)，致發生多起交通事故。為防制交通事故發生，新北警規劃以智慧型雲端科技執法設備自動蒐集交通違規資料，同樣將於10月16日正式執法實施。

新北警強調，科技執法係以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，共同維護新北交通安全。