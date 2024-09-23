重陽節將至 雙溪公所團隊訪視六位百歲人瑞

九九重陽前夕，為表達對百歲人瑞的關懷與祝賀，雙溪區公所團隊在區長林銚傑帶領下，今(23)日到府七位百歲人瑞家進行慰問，並代表總統府及衛生福利部共同致贈甫滿百歲人瑞金鎖片1枚還有敬老狀，作為象徵長壽與福氣的重陽賀禮；另外市府也準備禮金跟滿滿的禮品，向所有長輩表達最誠摯的祝福。

魚行里里長許桂花說，里內唯一一位百歲人瑞呂阿行今年已經101歲，身體還相當硬朗，平時除了有外傭照料生活起居，兩位兒子也是時常回家探望，關心老父親的身體狀況，呂阿行平時就喜歡看體育節目，保持一顆年輕的心，因此身體健康也相對不錯。

雙溪區區長林銚傑說，台灣人瑞逐年增加，是臺灣醫療衛生、社會經濟進步及人民生活水準與健康提升的最佳見證，雙溪全區7,788人，其中65歲以上人口2,478人，佔人口比例31.8%，是一個超高齡化的區域，然今年99歲1名、100歲2名、逾百歲4名。市府致贈99歲5000元、百歲以上2萬元、本所致贈棉被、毯子、咖啡壺、豬腳麵線、燕麥片、養生禮盒等。