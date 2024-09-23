汐止汐萬路大雨水進民宅 民眾一早清泥水

受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，汐止區下起了大雨，星期日的暴雨，也造成汐萬路一段出現積淹水情形，甚至黃色泥水都淹進了民宅、工廠，今(23)日一大早民眾也花了幾小時清理，而水退了，路面則是堆了一層厚厚的黃土。

星期日晚上，汐萬路一段路面整個積水成災，而隔天早上再到現場，一樓工廠正在用水清洗中，主要是因為昨天連續大雨，造成汐萬路一段418巷一直到接近八連路口整個積水，當時里長謝祚敏也到場，不斷清開排水孔，希望水能夠趕快退去。

江北里長謝祚敏指出，昨天晚上的一場大雨，有熱心的民眾在晚上10點多緊急通知，來到現場就趕快清除排水孔，網格上頭的樹葉、垃圾，當時這一片從汐萬路一段418巷到403巷，積淹水有一尺高，甚至淹進民宅，民眾一早打開工廠大門，發現地方都是黃土，有些一早六點多就來清，而針對這一段的排水系統，會呈報公所做改善。

民眾說，水都有淹進工廠裡面，有泥土跟樹葉好多喔，早上來就清了一個多小時，但是一旁有些工廠都還在清，還一整堆沒清完。