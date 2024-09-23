泰山分隊新建消防廳舍遭抗議 消防局回應陳情書：不影響公設機能

新北新泰塭仔圳重劃區將新設泰山分隊消防廳舍，不過遭周圍居民拉黃布條反彈抗議。新北消防局收下陳情書，並於稍早回應，興建工程於2022年或市府同意，不影響公設機能；至於民眾建議的地點，恐要快十年後才能進駐，恐影響區域救災安全，其它相關建議也都納入整體規畫。

新北消防局規畫於泰山捷運公園興建新泰山分隊，今舉行動土典禮，不過有周圍居民今早拉黃布條抗議，認為公園綠地變小，希望能有轉圜餘地，若真的已經動工，至少要規畫停車場或活動中心。消防局代表前往收下陳情書；民代則說後續會持續關注居民權益。

消防局回應，泰山消防分隊現址將先行維持消防能量，待後續泰山區之都市整體發展情形作適當調整，而新址興建工程於2022年獲得市府同意編列預算，申請公園用地多目標使用，不影響原規畫設置公共設施的機能，尚有大面積之公園綠地提供市民休閒活動及防災疏散避難使用。

消防局提到，民眾另建議興建地點公五及公五之二，受限開發時程要到2033年才能完工進駐，恐嚴重影響泰山區防救災及救護之安全保障；已將民眾所提建議納入整體規劃，並注意維護當地景觀、環境安寧、公共安全、衛生及交通順暢。

消防局指出，新泰塭仔圳重畫區開發面積約398.92公頃，完成後泰山區容居人口數估約增加4.7萬人，人口成長預估將超過10萬人，另捷運機場線的通行及其泰山站與泰山貴和站2站均設置於泰山區內，未來工商發展建築物亦逐漸高層化、地下化及複雜化，將大幅提高救災救護之需求及難度，區域救災救護需求迫切增加，實有必要增設消防隊。

消防局表示，泰山消防分隊現與泰山區義學立體停車場共用，內部空間狹小老舊，無法容納符合當地救災需求的車輛器材及消防人力，經綜合評估，規畫另地興建地下1層、地上3層的鋼筋混凝土建物，預計2026年完工。