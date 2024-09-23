暴雨狂下多處積水 淡水區長勘災視察改善
受到低氣壓通過影響，全台灣多處出現豪大雨情況，而在新北市淡水區也受到強降雨影響，多處地段淹水嚴重，其中淡金路與商工路口，一直到淡金路與行忠路口沿線，昨(22)日更出現淹水有不少車輛拋錨，淡水區長陳炳仲率領相關單位等人，逐一的在各淹水路段勘災力求改善。
區長陳炳仲表示，在過去這兩天，淡水所降下的雨量也不少，2天共有將近300豪米的雨量，而在經過檢視過後，發現排水溝及相關排水系統都有正常運作，但就是短時間的強降雨太過強烈，在這次會勘，也會考慮加大排水設施的容量，來因應現在多變的天氣型態。
在淡金路上的修車廠業者就表示，昨天雖然沒有營業，但他們位在淡金路最低窪地區，每次大雨水就從店面後方灌進來，機械設備都被水淹，老闆更半夜不敢睡守在店裡清理，一早還用抽水機來排水，而昨天在馬路上更有許多車輛拋錨在水中，也希望相關單位可以盡早解決排水問題。
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