淡水一信90週年慶送愛心 捐涼亭、國中小導護背心

深耕地方，淡水第一信用合作社今年適逢成立90週年，在上週六(21)日盛大舉行「攜手九十載、同心迎未來」慶祝大會，由精彩的藝術擊鼓團隊帶來氣勢磅礡表演，這次淡水一信更在90週年大會上，捐贈在淡水萬坪公八公園涼亭一座，同時贈新北32所中小學校導護背心305件，由新北市長侯友宜代表接受。

淡水一信理事主席麥勝剛表示，淡水一信創立於民國23年，當時由淡水地方士紳和日本人共同創立，近10年內新增7個分社，營業據點已達18處，擴大到雙北都會區，此外更並秉持取之地方、用之地方的精神，公益付出回饋鄉里，期許與民眾與時俱進、同步成長，持續向百年大業前進。對此新北市長侯友宜致詞表示，淡水人口已成長快速，淡水一信90年來見證淡水發展，也讚許肯定淡水一信誠信、熱忱、專業，感謝淡水一信出錢出力、低調做事，為地方持續奉獻。

大會現場，包括新北市長侯友宜、主管機關金管會銀行局主任祕書侯立洋、淡水區長陳炳仲、立委在地議員等，以及全國23家信合社同業代表出席，更特別頒獎表彰數十位包括資深理監事、社員代表及員工，感受到淡水一信員工人才輩出，展現淡水一信誠信服務、專業親切與回饋地方的耕耘，廣獲各界肯定好評。