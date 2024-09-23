三芝海上平台煥新裝 地坪改善完成安全舒適

三芝區的芝蘭公園海上觀景平台，因獨特設計和壯麗景色，被譽為「北海岸最美伸展台」。全長57公尺，以水藍色波浪長廊為主軸，讓遊客宛如漫步於海中央，而隨著觀光人潮不斷增加，平台原有的壓花地坪在高頻率使用下逐漸出現褪色與局部損壞現象，三芝區公所推動地坪改善工程，修復後，平台已重新以嶄新面貌迎接各地遊客，提供更安全舒適的遊憩環境。

三芝區長賴小萍表示，這次的地坪改善工程，特別感謝北觀處支持修繕經費，讓平台鋪上全新的土耳其藍地坪，不僅大幅提升平台的美觀和實用性，更進一步優化了遊客的觀景體驗，也讓遊客能夠在更舒適、安全的環境中享受觀海的樂趣。

無論是欣賞日落、打卡拍照，或是感受海風拂面與波濤相伴的悠閒時光，芝蘭公園海上觀景平台都是必訪景點。此外，為了將農特產與特色景點合併推廣，三芝區一年一度的茭白筍推廣活動也將於10月26、27日在新修繕完成的海上平台盛大舉辦，區長也歡迎大家前來共襄盛舉。