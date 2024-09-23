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北市公車轉彎須「指差確認」確保行人安全 神秘客不定時路口稽查

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
由於公車車體龐大，台北市公運處要求公車駕駛員在行進間，必須要有「指差確認」的動作，在確定兩側沒有行人之後，公車才能轉彎。圖／聯合報系資料照
由於公車車體龐大，台北市公運處要求公車駕駛員在行進間，必須要有「指差確認」的動作，在確定兩側沒有行人之後，公車才能轉彎。圖／聯合報系資料照

台中市公車撞死行人事故頻傳，去年曾有母子被公車撞死，昨天東海學生過馬路遭捲入車輪下，造成1死1傷。台北市公運處則要求公車業者加裝轉彎雷達或行車視野輔助設備，並落實「指差確認」，還會與業者組成聯合稽查小組，當「神秘客」在路口確認駕駛有無落實，確保行人安全。

北市公運處統計，2023年公車事故有84件、與行人有關占7件，2024年7月底前39件、與行人有關占1件。公運處說，皆為公車駕駛沒有注意到行人，若發生行人碰撞事故，會要求業者針對駕駛員進行輔導實施計畫，如尿液篩檢、個人輔導14天等，還要舉辦全公司講習，最後繳交檢討報告。

公運處表示，台北市政府是全台首創要求公車駕駛進行「指差確認」，駕駛在行經路口要右轉彎時，必須減速至停止狀態，然後將手舉起來，向左邊、前方、右邊指，並唸出「確認左方、前方、右方無人」口訣，確認各方無人車後，能繼續向前行駛。

公運處說，駕駛必須視線、手指、嘴巴一次到位，透過指差確認留意死角，所以不可能會出現A柱擋住視線的問題。左轉則要確認對向車道無來車，往前開到車道中心，再看看有沒有行人，確認沒行人後才能起步。

為了確認駕駛員有無落實「指差確認」，公運處會與業者組成「聯合稽查小組」，每2周至少1次在1個路口稽查，每次1.5小時，另外有隨車稽查員，每月至少600車次，若稽查發現駕駛員未落實指差確認，將納入評鑑扣分。

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