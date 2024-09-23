基層選手爭資源「島內移民」 新北為對抗挖角…調高訓輔金

運動選手需長期培養，為獲得更好資源、獎金及教練，不少人選擇「島內移民」，比如桌球女將鄭怡靜出生台南、家鄉在宜蘭的桌球好手林昀儒都轉為台北市籍。為對抗外縣市挖角，新北體育局今年提高選手訓輔金，從每月1.8萬提高至2.5萬，雖然台北再度調高訓輔金，但新北可累計奪牌項目核發訓輔金。

為站上奧運舞台，選手台下苦練10年功的同時，也要爭取資源及機會。雖然教育部全國運動會舉辦準則規定，遷戶籍選手需設籍連續滿三年，才能代表該縣市出賽，代表遷一次戶籍，將喪失一屆全運會比賽機會，但不少人仍選擇轉學，比如原本就讀新北中港國小的桌球好手林彥均，小學四年級因慕名宜蘭國小桌球班而轉學，國中再轉到北市誠正國中，2021年代表北市出賽全運會；桌球女將鄭怡靜出生台南、家鄉在宜蘭的桌球好手林昀儒都轉為台北市籍。

中華專任教練協會秘書長邱為榮說，選手在亞奧運階段遷戶籍少見，多在學生階段遷戶籍，各縣市只要能培養足夠教練，加上培訓系統有三級銜接，也就是國小一路到高中，勢必能留住人才；邱認為，現階段連在全中運都還拿不了牌的嘉義縣、基隆市及金門縣，應先從陪養教練專業、開專任教練缺著手，有教練培訓選手才有奪牌機會。

新北體育局長洪玉玲指出，新北設有基層選手訓練站、體育班及體育重點學校，區域性銜接國小、國中及高

中培育體系，目前三級銜接校數達211校，培訓選手逾9000 名，專任教練也有202位。選手在校階段，培訓期間提供膳食費、住宿費、營養費及教練費，獲全中運金牌每年發4萬獎金及1年8萬的訓輔金。

洪玉玲說，選手高中畢業後，市府會媒合運動中心支持運動團隊、選手訓練，若在亞奧運奪牌加發國光獎金5%，全運會金牌發30萬獎金，同時設計連霸獎金，增加留在新北誘因。另外，今年新北提高選手訓輔金，從每月1.8萬提高至2.5萬，雖然台北再度調高訓輔金達3.5萬，但新北可累計奪牌項目核發訓輔金，條件比北市好。