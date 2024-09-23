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運動員「移民」北市搶資源 專家建議讓配套更完整：多培育在地選手

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
運動選手需長期培養，為獲得更好資源、獎勵金，不少選手會選擇「島內移民」到訓練資源豐富台北市，雖近年來大小賽事皆屢創佳績，但學者也憂心恐讓北市在地選手無法出頭。圖／聯合報系資料照
運動選手需長期培養，為獲得更好資源、獎勵金，不少選手會選擇「島內移民」到訓練資源豐富台北市，雖近年來大小賽事皆屢創佳績，但學者也憂心恐讓北市在地選手無法出頭。圖／聯合報系資料照

運動選手需長期培養，為獲得更好資源、獎勵金，不少選手會選擇「島內移民」到訓練資源豐富台北市，包含桌球好手鄭怡靜、林昀儒，巴黎奧運射擊銅牌李孟遠都是生於外縣市後遷戶籍到台北市，希望能夠獲得較好的訓練資源及獎金，而北市近年來大小賽事皆屢創佳績。學者建議，市府應讓配套措施更加完整，讓在地選手也有機會出頭，對體育產業培育才有更正面幫助。

體育局表示，為培育優秀競技選手，從國小至大學皆有基層競技運動選手訓練站，透過實地輔導、出國移地訓練、提高軟硬體設備等協助，在醫療上也有專業團隊提供選手運動醫療復健、運動防護知能傳授及訓練舒緩工作，並與聯醫合作，選手若出現傷兵會提供選手健保給付門診與急診、運動醫學自費門診、其它醫療檢查、醫療處置、住院或手術費用補助等措施。

在獎金部分，市府去年提出「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」修正辦法，加碼各級別發給額度約38%，例如參賽巴黎奧運的本市選手，凡取得前八名佳績者，個人項目類別每人每月可獲得3.5萬選手訓練補助金、團體項目類別每人每月可獲得2萬800元選手訓練補助金。

體育局表示，今年也通過「績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」奧運得牌選手除可獲得中央頒發國光獎章獎金外，另可獲得台北市市其10％額度加碼獎金。

有學者指出，台北市無論是訓練資源、獎金制度基本上都是全台縣市中最完善，更是不少體育人才訓練、就學首選，更有人國小、國中就將戶籍遷移，這也讓北市在大小賽事中成績亮眼，卻也讓北市既有選手競爭更激烈，市府應去思考建立更完善的配套制度，讓在地人才也有出頭機會，製造良性競爭，對體育產業培育才能維持。

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