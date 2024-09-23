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收起質詢火力！新北議員捷運站「斜槓演歌仔戲」 討長輩歡心

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市議員劉美芳扮演麻姑、戴湘儀扮演財神、呂家愷扮演喜神，表演神仙下凡來看戲，邀民眾10月5日相約到新北市府六樓大禮堂看戲。圖／新北市新聞局提供
新北市議員劉美芳扮演麻姑、戴湘儀扮演財神、呂家愷扮演喜神，表演神仙下凡來看戲，邀民眾10月5日相約到新北市府六樓大禮堂看戲。圖／新北市新聞局提供

為歡慶重陽佳節並傳承戲曲文化，新北市政府攜手市議會「敬老獻藝歌仔戲」，今天上午前進捷運環狀線幸福站宣傳。新北議員劉美芳、戴湘儀呂家愷展現斜槓一面，著歌仔戲服演出精采橋段，吸引乘客駐足觀賞，副市長朱惕之也揭曉今年演出劇碼「愛相隨－下一站幸福」。

市議員劉美芳、戴湘儀及呂家愷等人著歌仔戲扮相，分別扮演麻姑、財神、喜神表演神仙下凡來看戲，穿梭捷運站揭開序幕，吸引往來乘客目光，不少好奇民眾拿起手機拍攝，宣傳效果十足。

朱惕之說，自2011年起，市府與議會攜手的「敬老獻藝歌仔戲」，每次演出都有爆滿人潮，廣獲市民朋友好評，也是全台各縣市絕無僅有的府會共演活動，是新北市的一項藝文盛事。

每年宣傳方式也有新意，今年記者會揉合歌仔戲的古典美與捷運的現代生活文化，讓歌仔戲走入民眾日常的一環，也象徵傳統與創新的一同呈現，喚起更多市民朋友對傳統藝術的共鳴與支持。

新聞局長李利貞也說，特別選在捷運環狀線幸福站舉辦歌仔戲記者會，除了站名與今年的戲碼相呼應，更希望藉由活動展現新北市多元的城市活力。

新聞局說明，敬老獻藝歌仔戲今年為府會第11次攜手共演，邀請獲頒教育部「112年本土教育推展貢獻獎」的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導，其中新北市議會由議長蔣根煌領銜，率多位議員粉墨登場，副市長朱惕之率局處首長攜手登台，演出陣容精采可期。

新聞局指出，今年戲碼「愛相隨－下一站幸福」敘述女主角王彩霞遭逢人生變故，歷經波折，期待未來更幸福。劇情轉折發人省思，情節扣人心弦。演出將於10月5日晚間7時在新北市政府6樓大禮堂開場，入場券自24日上午9點起發放，民眾可至市府1樓服務台（板橋區中山路一段161號）、新北市藝文中心B1服務台（板橋區莊敬路62號）及新莊文化藝文中心服務台（新莊區中平路133號）免費索取，數量有限發完為止，歡迎市民朋友相招來看戲。

新北市政府攜手市議會舉辦「敬老獻藝歌仔戲」，圖左至右為導演黃美靜、市議員劉美芳、副市長朱惕之、市議員戴湘儀、市議員呂家愷及新北新聞局長李利貞。圖／新北市新聞局提供
新北市政府攜手市議會舉辦「敬老獻藝歌仔戲」，圖左至右為導演黃美靜、市議員劉美芳、副市長朱惕之、市議員戴湘儀、市議員呂家愷及新北新聞局長李利貞。圖／新北市新聞局提供
新北市議員劉美芳、呂家愷、戴湘儀今天著歌仔戲扮相登場，到捷運環狀線幸福站月台宣傳，相當吸睛。圖／新北市新聞局提供
新北市議員劉美芳、呂家愷、戴湘儀今天著歌仔戲扮相登場，到捷運環狀線幸福站月台宣傳，相當吸睛。圖／新北市新聞局提供
新北「敬老獻藝歌仔戲」今天前進捷運環狀線幸福站站辦記者會，呼應今年劇碼「愛相隨－下一站幸福」，市議員劉美芳、戴湘儀、呂家愷搭乘手扶梯表演神仙下凡。圖／新北市新聞局提供
新北「敬老獻藝歌仔戲」今天前進捷運環狀線幸福站站辦記者會，呼應今年劇碼「愛相隨－下一站幸福」，市議員劉美芳、戴湘儀、呂家愷搭乘手扶梯表演神仙下凡。圖／新北市新聞局提供

呂家愷 戴湘儀 捷運環狀線 歌仔戲 議員

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