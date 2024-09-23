鄰近泰山捷運公園…新建泰山分隊消防廳舍今動土 周圍居民反彈抗議

新北消防局規畫於泰山捷運公園興建新泰山分隊，今舉行動土典禮，不過有周圍居民今早拉黃布條抗議，認為公園綠地變小，希望能有轉圜餘地，若真的已經動工，至少要規畫停車場或活動中心。消防局代表前往收下陳情書；民代則說後續會持續關注居民權益。

新北新泰塭仔圳重劃區正建設中，規畫未來將有10萬人口進駐，不過卻離消防分隊有段距離，新北消防局規劃於泰山捷運公園興建新泰山分隊；新北市長侯友宜今前往泰山捷運公園主持「泰山分隊興建工程」動土典禮，消防局及義消們總動員到場支持。

不過，在公園旁的電梯大廈社區卻在活動開始後一段時間後，突然有大批民眾手持黃底黑字布條及舉牌「還我綠地公園」、「請政府重視人民聲音」。該公園旁目前僅有一區住宅社區，該社區民眾也發陳情書，盼市府能聽到他們聲音，大批警消緊張趕緊圍上，並提醒不要呼喊口號。

抗議居民表示，當初就是看上住宅旁邊就是公園，如今消防隊進駐，將大大減少綠地面積，甚至還有很高機率帶來噪音等複雜環境。還有現場居民直言，若消防隊遷來，導致當地房價下跌，政府難道要將錢賠給他們？

抗議居民代表表示，居民一致訴求就是「反對泰山捷運公園設置消防分隊」，因為泰山捷運公園當初就是自辦市地重劃的地主無償提供給社會大眾使用的，而非提供給市府做消防分隊，打掉重蓋更是浪費納稅人的錢。

抗議居民代表指出，該區未來會變人口稠密區，公園另一重要功能是供大眾逃生避難使用，且之前周圍加油站曾有地下油槽漏氣事件，未來若有類似事件是叫居民如何避難？重劃區內當初都有一定公園綠地比例，消防分隊為何不是在區內尋找符合地目的機關用地作設置？且考量救災距離及時間，應設於「公五」或「公五之二」位置更為恰當，若公園用途可以如此變更，那為何不直接於其他公園預定地來做？

抗議居民代表也說，如果一定要興建地上三層及地下一層的廳舍，是不是應該站在市民的角度及便利性，地上再多蓋一層市民活動中心，地下室多挖兩層設置公有停車場，才不會浪費全體市民的公園。

現場一陣騷動也吸引消防局及民代上前關心。新北市議員李宇翔表示，當初在議會就有關心該議題，也對泰山分隊新設地點有疑慮，因為離泰山傳統市區較遠，而公園旁居民當初也以為當地就只會是公園；若市府仍在當地興建，也須注意未來人口密集後人車流因素，並評估原有泰山分隊後續安排。

抗議活動最後和平表達訴求，並無造成太多衝突，最後由消防局代表接下陳情書，藍綠民代也表示未來會持續關心居民訴求。泰山區長鄭淑敏表示，塭仔圳區域多一處消防量能進駐場域，象徵著地方防災力量的強化，將有效縮短救災時間，為鄰近地區打造更安全的生活環境。