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氧氣機未納長照補助 新北等待破百人、立委要衛福部體恤民意

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
唯聯工業董事長李福田攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。記者王慧瑛／攝影

符合身心障礙、長照資格對象可申請輔具補助，氧氣製造機等呼吸類器材卻未納入長照給付基準表，有需要的家庭只能自費買或向輔具中心借二手器材。新北輔具資源中心主任楊忠一說，曾有100人等候要借氧氣製造機，常態至少30人在等待，楊也說，曾向衛福部建議應放寬標準，將呼吸類等器材納入長照給付範圍，但中央遲遲沒放寬。

立委廖先翔說，新北市目前身障者人口有18萬多人，老年人口達75萬人，輔具需求量高，氧氣製造機等設備應納入長照對象補助，才能減輕家屬負擔。

唯聯工業董事長李福田攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。李福田說，他是白手起家創業，今年65歲，也算國家認證的老人，取之於社會用之於社會，家人、親友樂於助一臂之力，讓他做公益能量愈來愈大。

李福田提到，有和新北輔具中心討論，氧氣製造機、輪椅及氣墊床是目前需求較大輔具，得知有許多長照家庭在等候氧氣製造機，聽了心疼，他的父母不在世了，用同理心去體貼有需要的家庭，就是他做公益初衷。

對於李福田做公益告白，新北市長侯友宜在旁聽了頻頻點頭，侯友宜說，新北有75萬名老人，老年人口持續成長，加上身心障礙者，都是輔具的需求族群，輔具中心集結社會大眾的愛，透過資源循環，讓有需要的人得到照顧。

楊忠一說，李福田等人捐贈的愛心輔具立即會透過二手輔具系統，免費交到有需要的家庭手上。楊也說，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營的輔具中心，今年截至113年8月已媒合超過1萬1千件輔具，氧氣製造機每月約可媒合67部、氣墊床每月約可媒合158床、輪椅每月約媒合278部。

身心障礙者、長照族群是符合輔具補助兩大類對象，新北每年申請輔具補助超過2萬人，補助金額達2億2000萬元。不符合補助資格、短期失能需求者，可尋求免費的二手輔具資源，新北每年媒合1萬多件的二手輔具，由雙北地區善心人士所捐出，有些是家人離開或痊癒後捐出，回收而來的愛心輔具，經消毒、清洗與滅菌3道關卡，徹底清潔後，維修技師依據輔具現況進行檢修維護，或汰換零件耗材，賦予輔具全新生命，再免費媒合給有需要者，讓資源循環再利用。

氧氣製造機、拍痰機、化痰機等呼吸類器材遲遲未納入長照給付基準表，氧氣製造機一部要價約3萬元，有需要的家庭若不是自費買，可向輔具中心借二手器材，但新北輔具中心曾有高達100人在等候氧氣製造機，家屬有時只好先向廠商租用1、2個月應急，再等候輔具中心通知。

楊忠一說，新北早在2019年就看到這項需求，曾向衛福部建議應放寬標準，將呼吸類等器材納入長照給付範圍，可惜中央遲遲沒放寬。

唯聯工業董事長李福田（右二）攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（右二）攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（中）攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，新北社會局長李美珍（右一）說，這批輔具像即時雨，可嘉惠有需要的家庭。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（中）攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，新北社會局長李美珍（右一）說，這批輔具像即時雨，可嘉惠有需要的家庭。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（左五）攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（左五）攜手親友及蘆洲復興福德宮善心，今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，這批設備價值約300萬。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（左）今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，由市長侯友宜代表收下心意。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（左）今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，由市長侯友宜代表收下心意。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（左）今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，由市長侯友宜代表收下心意。記者王慧瑛／攝影
唯聯工業董事長李福田（左）今天捐贈70部氧氣製造機、130部輪椅及80床氣墊床給新北輔具資源中心，由市長侯友宜代表收下心意。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜說，新北有75萬名老人，老年人口持續成長，加上身心障礙者，都是輔具的需求族群，輔具中心集結社會大眾的愛，透過資源循環，讓有需要的人得到照顧。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜說，新北有75萬名老人，老年人口持續成長，加上身心障礙者，都是輔具的需求族群，輔具中心集結社會大眾的愛，透過資源循環，讓有需要的人得到照顧。記者王慧瑛／攝影

輔具 長照

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