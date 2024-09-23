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台北大巨蛋多次漏水 許淑華要求評鑑：不及格就解約

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
近期只要下大雨，台北大巨蛋室內就出現漏水。圖／北市議員陳宥丞提供
近期只要下大雨，台北大巨蛋室內就出現漏水。圖／北市議員陳宥丞提供

台北大巨蛋周末舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，場外下大雨，場內再度發生漏水。民進黨議員許淑華今表示，她多次要求北市府建立評鑑制度，營運不及格就依法解約，至今卻一拖再拖，放任財團擺爛。

許淑華在Facebook發文表示，傳奇球星引退，大巨蛋卻再次漏水，台北市長蔣萬安必須立刻啟動營運監督機制。有民眾反應大巨蛋再次漏水，包括座位區、出入口、停車場、電梯都傳出災情，造成動線大亂、破壞觀賽體驗，連場邊選手也被拍到一邊練習，一邊抬頭彈開雨滴。

許淑華批評，大巨蛋啟用至今，累積無數次漏水，7月還發生「吃球」事件，遠雄道歉聲明說僅影響「400」位球迷，簡直大言不慚；體育局所謂「限期改善」也對財團不痛不癢。

許淑華提到，她在議會多次提出，台北市政府應建立評鑑制度，依合約監督遠雄，只要營運評分連續不及格，就可依法解約。但蔣萬安對營運評分何時開會、評分細項規劃、委員會組成等關鍵問題，卻一拖再拖，放任財團擺爛。

她最後拜託蔣萬安，不要整天喊要辦演唱會、辦國慶、只會開球蹭職棒風光，卻沒真正尊重運動選手，及他們背後代表的精神，並要求台市府立刻啟動監督評分機制，依法管理遠雄，為選手與球迷負責。

大巨蛋 漏水 許淑華

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