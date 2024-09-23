士林華榮社宅即日起開放招租 109戶最快明年2月入住

士林區華榮社宅近日完工，都發局今天公告將提供109戶不同類型套房，開放民眾登記抽籤，時間則從即日起至下月7日，設籍於北市或於北市工作就學者皆可申請，若育有2名以上0至6歲子女家庭在申請住宅抽籤時也提供加籤機制，提高中籤率。最快明年2月後就可入住。

▌士林華榮社宅開放招租 房型、價格、環境、交通一次看

圖擷自安心樂租網

都發局指出，本次公告招租109戶，分別提供一房型、二房型及三房型套房，設籍台北市市民、原住民族、低收等其他特殊情形身分戶及未設籍北市但於北市就學就業民眾申租，採先抽籤決定資格審查順序後，再由審查合格者依序配租。如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序。

都發局表示，針對家庭年所得為本市40%分位點家庭之平均所得以下者，提供3000元至1萬1000元租金分級補貼。此外，為協助育兒家庭減輕租屋負擔，育有0至12歲子女的家庭入住後，除適用社宅租金分級補貼外，可另申辦育兒加碼補助，享有每育有一名子女折減1000元租金，每月最多3000元的補助。申請人戶內育有2名以上0至6歲子女家庭在申請住宅抽籤時也提供加籤機制。

都發局表示，受理時間從即日起至10月7日下午5點止，可採掛號郵寄或親送至北市住宅及都市更新中心資產經營部辦公室方式辦理，招租相關文件預計公告於台北市政府「安心樂租網」提供查閱與下載，請民眾密切留意網站相關資訊。