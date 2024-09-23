快訊

12強賽／售票資訊公開！大巨蛋6戰賽程出爐 單場票10月4日全面開賣

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜豪雨後視察塭仔圳 貴子坑溪疏洪箱涵進度過半

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵並表示，該流域整治投入25億營造，未來將有11座公園，整體計畫預計2026年底完成；新北水利局表示，排水箱涵進度已過半，預計明年10月完工，接著將可做整體環境營造。議員肯定提早布局防洪，但也提醒要加速市區防洪建設。

水利局總工程司黃茂松指出，近年致力整治貴子坑溪，更要打造為近自然河道，為不因此影響防洪，所以在河道兩岸施作防洪箱涵，不止符合10年重現期計畫洪水位及25年洪水位不溢堤，通洪斷面更增加約一成。未來在平時可截流雨汙水，確保河川水質；豪雨時可開啟閘門，分擔暴雨逕流，可增加每秒40噸通洪量。

黃茂松提到，過去做河川整治受限周邊環境定型，施作彈性小，這次配合城鄉、地政兩局規畫可做整體營造，除汙水截流也引進水質夠好的乾淨水，部分河道堤防破除與公園整合，方便民眾親水。目前沿線箱涵工程已經完成一半，右岸施作玩待中港西路完成改道就全面施作兩岸箱涵，也為未來景觀工程奠定基礎。

水利局說明，貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，第二標及第三標分別辦理貴子坑溪上、下游的水域及公園景觀營造，配合重劃工程進行，整體計畫預計2026年底完成。

水利局長宋德仁表示，該工程於河道內施工，除需隨時注意因豪大雨造成河道暴漲，雨後需費時抽排水並清洗油汙及垃圾，且工區內管線交錯相當複雜，經多次尋找可行方案及協調會勘後一一解決問題。

侯友宜表示，該河域3.26公里內投入25億營造自然景觀、多元生物的棲息地，同時也蓋11座公園、長達26公頃綠地，希望未來10萬人口能有優質生態，預計2026年該流域整理完畢，也全面升級區域防洪。

新北市議員陳世軒表示，對地方來說最重要就是基礎建設，其實新北防洪是全國名列前茅，這為未來10年至20年做準備，希望能如期完工，不過傳統市區防洪建設也要加速，像潭底溝整治及相關抽水站。

另外，有關新北昨豪雨致多處積淹水，侯友宜表示，今一早就到應變中心了解52件積淹水，水現在都已經退了，僅剩汐止的一個圍牆斷面處理中，今早交通也未受影響。

貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影
貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，目前進度已過半。記者李成蔭／攝影

侯友宜 水利局

延伸閱讀

因應未來10萬人口進駐 於塭仔圳中心新建泰山分隊

侯友宜反廢死…現存死囚很多他辦過 憤慨殺人犯假懺悔

侯友宜夜間視察道路刨鋪 新北今年專案執行9條重要路段

新北市旅館從業績優人員表揚 侯友宜感謝從業人員付出

相關新聞

台北大巨蛋多次漏水 許淑華要求評鑑：不及格就解約

台北大巨蛋周末舉辦中信兄弟球星周思齊引退賽，邀五月天開唱吸引4萬人觀賽，場外下大雨，場內再度發生漏水。民進黨議員許淑華今...

雨彈又來了...北市下午強對流移入 萬華等4行政區先有感

台北市今上午雨勢稍歇，不過氣象署下午13時40分再度針對北市發大雨特報，影響將至今晚。北市災防辦提醒，目前新北土城區有強...

士林華榮社宅即日起開放招租 109戶最快明年2月入住

士林區華榮社宅近日完工，都發局今天公告將提供109戶不同類型套房，開放民眾登記抽籤，時間則從即日起至下月7日，設籍於北市...

捐電動車回饋母校 林郁婷憶過去趕場比賽全靠「11路公車」

女子拳擊奧運金牌林郁婷與教練曾自強，今再度回到母校鶯歌國中，民間人士以兩人名義捐贈電動車。林郁婷盼學弟妹能有車接駁，在通...

鄰近泰山捷運公園…新建泰山分隊消防廳舍今動土 周圍居民反彈抗議

新北消防局規畫於泰山捷運公園興建新泰山分隊，今舉行動土典禮，不過有周圍居民今早拉黃布條抗議，認為公園綠地變小，希望能有轉...

氧氣機未納長照補助 新北等待破百人、立委要衛福部體恤民意

符合身心障礙、長照資格對象可申請輔具補助，氧氣製造機等呼吸類器材卻未納入長照給付基準表，有需要的家庭只能自費買或向輔具中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。