侯友宜豪雨後視察塭仔圳 貴子坑溪疏洪箱涵進度過半

新北市長侯友宜今前往新北新泰塭仔圳重劃區內視察貴子坑溪排水箱涵並表示，該流域整治投入25億營造，未來將有11座公園，整體計畫預計2026年底完成；新北水利局表示，排水箱涵進度已過半，預計明年10月完工，接著將可做整體環境營造。議員肯定提早布局防洪，但也提醒要加速市區防洪建設。

水利局總工程司黃茂松指出，近年致力整治貴子坑溪，更要打造為近自然河道，為不因此影響防洪，所以在河道兩岸施作防洪箱涵，不止符合10年重現期計畫洪水位及25年洪水位不溢堤，通洪斷面更增加約一成。未來在平時可截流雨汙水，確保河川水質；豪雨時可開啟閘門，分擔暴雨逕流，可增加每秒40噸通洪量。

黃茂松提到，過去做河川整治受限周邊環境定型，施作彈性小，這次配合城鄉、地政兩局規畫可做整體營造，除汙水截流也引進水質夠好的乾淨水，部分河道堤防破除與公園整合，方便民眾親水。目前沿線箱涵工程已經完成一半，右岸施作玩待中港西路完成改道就全面施作兩岸箱涵，也為未來景觀工程奠定基礎。

水利局說明，貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，第二標及第三標分別辦理貴子坑溪上、下游的水域及公園景觀營造，配合重劃工程進行，整體計畫預計2026年底完成。

水利局長宋德仁表示，該工程於河道內施工，除需隨時注意因豪大雨造成河道暴漲，雨後需費時抽排水並清洗油汙及垃圾，且工區內管線交錯相當複雜，經多次尋找可行方案及協調會勘後一一解決問題。

侯友宜表示，該河域3.26公里內投入25億營造自然景觀、多元生物的棲息地，同時也蓋11座公園、長達26公頃綠地，希望未來10萬人口能有優質生態，預計2026年該流域整理完畢，也全面升級區域防洪。

新北市議員陳世軒表示，對地方來說最重要就是基礎建設，其實新北防洪是全國名列前茅，這為未來10年至20年做準備，希望能如期完工，不過傳統市區防洪建設也要加速，像潭底溝整治及相關抽水站。