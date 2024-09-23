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移民署連7年辦培力課程 新二代體驗牛角撥筋棒：好實用

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
新二代親善大使陳瑾慧（左一）在老師指導下，實際操作以牛角棒疏通經絡，讓身體放鬆。記者翁至成／翻攝
新二代親善大使陳瑾慧（左一）在老師指導下，實際操作以牛角棒疏通經絡，讓身體放鬆。記者翁至成／翻攝

移民署台北市服務站日前舉辦新二代培力課程，找來經絡保健專家，教導新二代親善大使使用牛角撥筋棒、了解人體基本穴位等保健方法，參加課程的17歲親善大使陳瑾慧開心說，學會後非常實用，要回家替父母緩解疲勞，以實際行動展現孝心。

移民署台北市服務站說，這次課程特地邀請經絡保健專家陳雅馨，教導新二代親善大使如何使用牛角撥筋棒，說明人體的內臟器官有許多經脈，需要疏通後才能維持身體的平衡，達到幫助身體放鬆、舒緩疼痛、改善血液循環等效果。

體驗紓壓經絡保健，希望藉由課程讓新二代親善大使初步了解牛角撥筋棒的使用方式、人體基本穴位以及針對臉部、頭部、肩頸等居家簡易經絡保健方法，課程的最後請親善大使們實際操作，讓學員面對壓力時針對緊張的肌肉進行按摩。

參加活動的17歲新二代親善大使陳瑾慧，父親是建築師，母親來自中國江蘇，小時候在重慶讀國小，目前在台灣讀高中多媒體動畫科二年級。

陳瑾慧說，在學期間，因美術繪畫、動畫繪圖關係，長期使用畫筆、坐姿不正，右手甚至不時有酸痛的感覺，此次活動第一次認識牛角撥筋棒，本來以為與刮痧板無差別，沒想到透過經絡保健術之後，原本緊繃的肩頸獲得舒展，長期困擾的偏頭痛也得到緩解，是很實用的一堂課。

移民署表示，移民署「新住民培力發展資訊網」設置邁入第7年，以中文、英文、越南文、泰文、印尼文、緬甸文及柬埔寨文共有7種版本，並設立Line官方帳號（ID：@ifitw），提供新住民及各界獲取政府各類資訊。

其中「新住民就業友善職場專區」方便有求職需求的新住民查找友善企業，幫助新住民就業。

這次新二代親善大使課程讓大家疲倦的身體獲得舒解，學員們十分開心。記者翁至成／翻攝
這次新二代親善大使課程讓大家疲倦的身體獲得舒解，學員們十分開心。記者翁至成／翻攝
移民署新二代大使體驗紓壓經絡保健，老師說明生命組成的要素為精、氣、神，缺一不可。記者翁至成／翻攝
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動畫 新住民 移民署

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