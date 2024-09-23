捐電動車回饋母校 林郁婷憶過去趕場比賽全靠「11路公車」

女子拳擊奧運金牌林郁婷與教練曾自強，今再度回到母校鶯歌國中，民間人士以兩人名義捐贈電動車。林郁婷盼學弟妹能有車接駁，在通勤上消耗最少的體能，在場上有最大的發揮。新北副市長劉和然則說，體育界有哪些需求，公部門會盡全力爭取預算增列。

劉和然說，林郁婷是鶯歌國小、鶯歌國中、鶯歌工商校友，曾自強也是鶯歌國中專任運動教練，兩人歷經訓練過程高低起伏、外界的紛紛擾擾，最終拿下台灣奧運史上首面拳擊金牌，透過媒合捐贈電動車，讓學校運動團隊未來不論移地訓練或以賽代訓時節省部分時間，更有餘裕專心訓練；劉也說，體育界有哪些需求，公部門會盡全力爭取預算增列，同時藉由民間各方力量，讓體育永續發展下去。

林郁婷說，選手到達比賽場地，不一定都在市區有公車可以抵達，選手也沒有車或是經費搭計程車、接駁車，只能靠依靠著「11路」即雙腿走過去，比賽時間快到了就得跑過去，有時需要很早起床，犧牲睡眠時間。如今若有車子供接駁，學弟妹可在通勤上消耗最少體能，在場上有最大的發揮。

「承擔教育這種工作，以經濟層面來說很不划算」曾自強說，當初選擇到鶯歌做這份工作時，雖然有做取捨，但感受很多在地企業家文化精神傳承，當他們比較艱辛時也願意陪伴；曾指出，16年前來到鶯歌國中，協助拳擊隊發展，而教練是統籌的角色，盼未來有更多資源結合，讓拳擊在鶯歌永續傳承下去。