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無車日YouBike租借數達27萬次創新高 加劇無車無位問題

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
9月開學後YouBike使用量大增，920無車日當天更高達27萬次租借創歷史新高，但也加劇無車可借、無柱可還的問題。記者鍾維軒／攝影
9月開學後YouBike使用量大增，920無車日當天更高達27萬次租借創歷史新高，但也加劇無車可借、無柱可還的問題。記者鍾維軒／攝影

台北市政府響應世界無車日，市長蔣萬安在9月20日率領多位局處首長騎YouBike上下班，當天租借次數達27萬次，創歷史新高，不過無車無位問題也隨之而來，蔣已要求交通局與廠商協調加強人力；微笑單車公司回應，會持續招募人力，減少使用者不便。

學校開學後，台北市YouBike租借次數隨之增加，有不少民眾透過1999或網路陳情，反映YouBike2.0無車可借、無柱可還的問題，台北市長蔣萬安就在市政會議中要求交通局與廠商協調加強人力，並召開會議研商改善。

北市交通局說，交通局都會例行性與廠商開會，有觀察到開學後的YouBike租借次數變高，尤其是920無車日當天，租借數高達27萬次，過往每日約16萬次，9月開學後平均有20萬次、雨天則僅剩5萬次，但見車率都有達到9成。

交通局表示，已要求微笑單車公司增加人力，今年1月2667人、9月已有300人，因應開學使用人潮，9月也先進1000輛YouBike2.0E電輔車，後續會依需求持續增加車輛數，維持理想見車率。

至於民眾投訴無車可借、無柱可還問題，交通局坦言尖峰時段還是有零星狀況，有時早上借出、下午大量還車就會發生，而微笑單車會派員將滿站車輛拉至一旁，讓民眾能夠還車，所以才會看見一堆車輛沒有運轉，會要求微單提升調度頻率，避免造成無位可還。

微笑單車公司回應，近期YouBike使用量持續增加，人力會因應各站點使用量調配；在尖峰時間，部分站點仍可能發生無車無位狀況，所以會安排計時人員巡點，遇見滿車就拉出來放旁邊，再派車調度，盡力減少租還時間差，若真無法還車，使用者可申請「滿站增時」或回報客服，會持續優化調度作業，盡量減少使用者不便。

YouBike 人力

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