周思齊盼小巨蛋立碑紀念棒球場 蔣萬安：好想法
昨天引退的中職中信兄弟周思齊請願在小巨蛋立碑，紀念它的前身台北市立棒球場。台北市長蔣萬安今天說，這是非常好的想法，已請相關局處研究如何做得更好，達成周思齊的心願。
蔣萬安出席台北市參與式預算城市交流論壇前接受媒體聯訪，先向周思齊道謝，表示這是非常好的想法，已經請負責管理營運小巨蛋的台北捷運公司及財政局、體育局成立小組，研究如何做得更好。
蔣萬安說，小巨蛋是台北市立棒球場的原址，承載許多民眾對棒球的熱愛及回憶，也是台灣棒球的夢想之地，他還是學生時常常去坐在水泥階梯上看球賽。
蔣萬安指出，日前到美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場考察時，看到許多紀念經典球員的展示，讓大家能夠記得每個時期的感動，台北市也許同樣能透過立碑等方式來達成周思齊的心願。
周思齊昨天在台北大巨蛋舉辦的引退儀式上致詞時特別請願，希望小巨蛋能立碑來紀念它的前身、台北市立棒球場，「那邊承載了我們很多過去的記憶」。
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