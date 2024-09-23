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強降雨北市大龍峒社宅慘變淋浴間… 蔣萬安：研議強化排水
台北市這兩天長延時強降雨，不過大龍峒社宅住戶更是苦不堪言，不僅台北市整天大雨，家裡的樓梯間更變淋浴室。台北市長蔣萬安今天表示，因大龍峒社宅是101年就啟用，算是歷史非常久的建物，已經請住都中心等研擬如何強化排水等設備。
台北市議員顏若芳昨天深夜接獲住戶陳情，位於大同區的大龍峒社宅嚴重淹水，初判疑似是因為社宅電梯天井滲水，議員已在第一時間聯繫住都中心，要求儘速排除狀況、釐清肇因。
「住這麼多年，這還是第一次遇到，真的很恐怖」，在大龍峒住了3年多的住戶也說，這兩天台北市大雨，真的沒想到住家竟然也嚴重漏水，尤其整個水直接從樓上宣洩下來，又急又快，也正因為頂樓淹大水，大家只能不斷掃水，弄到凌晨才各自回家。
顏若芳表示，這波雨勢造成北市災情頻傳，她也請北市府督促社宅物管一發現異狀就要通報，不要等影響住戶才匆匆處理。而在雨後，也要盤點各個社宅的受影響情形，以利日後改善。
蔣萬安今天上午出席北市參與式預算城市交流論壇，對於大龍峒社宅嚴重漏水，蔣說，確實相關單位跟他回報，因為這處社宅是101年就啟用了，算是歷史非常久的建物。昨天瞭解是因為逃生梯及樓頂上面發生積水情況，所以第一時間包括樓管總幹事及相關機電設備人員即刻進駐。透過抽水的方式，昨天晚間11點左右改善屋頂及樓頂、逃生間的積水狀況。
蔣萬安說，所以面對接下來的極端氣候，可能造成短時強降雨，市府會請住都中心等相關單位研擬，對於未來大龍峒社宅怎麼樣來強化整個排水以及防災的相關設備。
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